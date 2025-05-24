Hamburg’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı

Hamburg’un merkez tren istasyonunda cuma akşamı yaşanan bıçaklı saldırı Almanya’yı şoke etti. 39 yaşındaki kadın saldırganın, tren bekleyen yolculara saldırması sonucu 18 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hamburg’da yürekler ağızlara geldi

Olay, yerel saatle 18.00 sularında, istasyonun 13 ve 14 numaralı peronları arasında yaşandı. Bir trenin platformda beklediği sırada, saldırganın elindeki bıçakla çevresindekilere saldırdığı belirtildi. Polisin açıklamasına göre, saldırgan iki yolcu ve acil servis ekiplerinin “hızlı müdahalesiyle” durduruldu. Olayın ardından istasyon girişinde polis araçları ve güvenlik şeritleri dikkat çekti.

Yaralıların durumu

Hamburg polisi, saldırıda 7 kişinin hafif, 7 kişinin ağır ve 4 kişinin kritik şekilde yaralandığını açıkladı. Yaşları 19 ile 85 arasında değişen yaralılardan 24 yaşındaki bir kadın, 24 yaşındaki bir erkek, 52 yaşındaki bir kadın ve 85 yaşındaki bir kadın, cumartesi günü itibarıyla stabil durumda.

Saldırganın durumu

39 yaşındaki Alman kadın, olay yerinde gözaltına alındı ve halen polis nezaretinde tutuluyor. Cumartesi günü mahkemeye çıkarılması beklenen şüphelinin, uyuşturucu veya alkol etkisinde olmadığı, saldırının siyasi bir motivasyondan kaynaklanmadığı ve ciddi ruhsal sağlık sorunları olabileceği değerlendiriliyor. Olayın arka planına dair soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, saldırıyı “şok edici” olarak nitelendirdi ve acil servis ekiplerine hızlı müdahaleleri için teşekkür etti. Hamburg’un en işlek ulaşım noktalarından biri olan merkez istasyonunda yaşanan bu olay, ülkede son aylarda art arda yaşanan şiddet vakalarının son halkası oldu.

