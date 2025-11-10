Hindistan’da korkunç saldırı

Hindistan’da Kızıl Kale yakınında patlama!

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Metro istasyonunun hemen çıkışında kırmızı ışıkta duran bir otomobildeki bombanın patlaması sonucu 11 kişi ölürken onlarca kişi de yaralandı.

Olayın ardından Yeni Delhi dışında Mumbai, Bangalore, Kalküta gibi şehirlerde de olası terör saldırısı alarmı verildi. Patlamanın her gün binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Kızıl Kale’nin hemen yakınlarında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Merkezi güvenlik birimleri Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı, Delhi Metrosu ve Kızıl Kale ile devlet binalarında sıkı tedbirler aldı.

Hindistan İçişleri Bakanı, her türlü olasılığın araştırıldığını belirterek saldırıyı şu ana kadar herhangi bir örgütün üstlenmediğini kaydetti.