Hindistan seçimlerinde zafer Narendra Modi’nin

Hindistan’da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Narendra Modi’nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazandı.

Narenda Modi Bugün muhteşem bir gün

Modi, Yeni Delhi’deki parti genel merkezinde destekçilerine tezahürat yaparak, Bugün muhteşem bir gün… Ulusal Demokratik İttifak (NDA) üçüncü kez hükümeti kuracak, halka minnettarız.Bu, dünyanın en büyük demokrasisi için bir zaferdir dedi.

Narendra Modi hükümeti kurmaya çalışıyor

Modi , NDA ittifaklarının yardımıyla bir hükümet kurmaya hazırlanıyor ; bu, üst üste üçüncü dönem ve onu bağımsızlık sonrası Hindistan’ın en başarılı politikacılarından biri yapan bir dönüm noktası.

Ancak Modi’nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisi, parlamentoda salt çoğunluğu kazanmak için gereken 272 sandalyeyi elde etmekte yetersiz kaldı; bu da onları hükümet kurmak için koalisyon ortaklarına bağımlı hale getiren şaşırtıcı bir durum.

Modi’nin NDA ittifakı toplamda 292 sandalye kazandı; bunun yalnızca BJP’si 240 sandalye kazandı.

Yaşanan bu durumun seçimlerde 400 sandalyelik çoğunluk elde etme sözü veren ve son iki yarışta BJP için basit çoğunluk elde ederek zafere ulaşan ve Hindu milliyetçi sağcı partisini bir partiye dönüştüren Modi’ye kişisel bir darbe olarak yorumlanıyor.

Bölücü tavrı sandalye kaybettirdi

Hindistan’ın anketlerde ve birçok analist tarafından büyük ölçüde göz ardı edilen muhalefeti, sonucu Modi’nin bölücü tarzının reddedilmesi olarak tasvir etti.

Hindistan Ulusal Kongresi lideri Rahul Gandhi, erken seçim sonuçlarının ülkenin oybirliğiyle ve açıkça Modi ve partisinin ülkeyi yönetmesini istemediğini belirttiğini gösterdiğini söyledi.

Partisinin Yeni Delhi’deki genel merkezinin önünde Bu ülkeyi son 10 yıldır yönetme şekillerini takdir etmiyoruz, bu Bay Narendra Modi için çok büyük bir mesaj dedi.

Kongre, Modi’yi devirmeye çalışan muhalefet partilerinin ittifakına öncülük etti. Bu görevde başarısız olmuş gibi görünmelerine rağmen, onun daha önceki seçimlerde yenilmezlik havasını zedelediler.

Sonuçlar aynı zamanda iktidar partisinin geleneksel kalelerinden bazıları da dahil olmak üzere BJP’deki sandalyelerin azaldığını gösteriyor.

Bu arada Hindistan hisse senetleri Salı günü, Modi’nin ezici bir zafer hayalinin uçup gitmesi ve onun daha agresif ekonomik reformları hayata geçirme becerisine ilişkin şüphelerin artmasıyla düştü.

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