Hollandalı gazeteciden Yunan Başbakanı Miçotakis’e mülteci çıkışı: Neden yalan söylüyorsunuz?

Ingeborg Beugel: Neden yalan söylüyorsunuz?

Atina’da Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis mülteci şoku yaşadı. Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel canlı yayında, “Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?” dedi.

Hollandalı gazeteciden Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e: Mülteciler hakkında yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, canlı yayımlanan bir basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e, ‘Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?’ diye sordu.

Beugel, ‘Başbakan Miçotakis, yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını hor görmeyin. Çok fazla kanıt var. Ve siz reddetmeye, yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismara benziyor. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden ‘Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. Sığınmacıları başka ülkelere yerleştirmeliyiz, bunları yapmıyorlar ve evet (sığınmacıları) acımasızca, barbarca geri itiyoruz.’ demiyorsunuz? Neden mültecilerin başka ülkelere yerleştirilmesi için Brüksel’in kapısını çalmayı bıraktınız?” dedi.

İTİYORSUNUZ, KANIT VAR

Sözlerine “Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın” diye başlayan Beugel, sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekti. Beugel, “Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? ” ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

Kendisine yöneltilen sorular karşısında adeta çılgına dönen Miçotakis, Beugel’e Türkiye’yi suçlayarak cevap verdi. Yunanistan’ın, denizde binlerce sığınmacının hayatını kurtardığını iddia eden Miçotakis, “Size hatırlatmak isterim ki Türkiye’dekiler hayati tehlike altında değildir” dedi.