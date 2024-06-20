İklim değişikliği dünyayı kavuruyor

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin ABD’nin güneybatısı, Meksika ve Orta Amerika’da yakın zamanda yaşanan aşırı sıcakların olasılığını yaklaşık 35 kat artırdığını söylüyor.

Dünya Hava Durumu İlişkilendirmesi (WWA) grubu, ABD sıcak hava dalgasının Kaliforniya, Nevada ve Arizona dahil güneybatı eyaletlerinde yoğunlaştığı Mayıs ve Haziran başı arasındaki aşırı ısıyı inceledi.

Bu dönemde Meksika’daki aşırı sıcaklıklar da can kaybına neden oldu.

İklim değişikliği sıcaklıkları kat kat arttırdı

Bilim insanları, gezegeni ısıtan emisyonların neden olduğu böyle bir sıcak hava dalgasının olasılığının 2000 yılına göre dört kat daha fazla olduğunu söyledi.

Bu tür ilişkilendirme çalışmalarının tamamlanması biraz zaman alıyor; bu nedenle bilim adamlarının, iklim değişikliğinin, ABD’nin merkezinden kuzeydoğusuna ve Kanada’ya kadar uzanan mevcut sıcak hava dalgasında ne kadar rol oynadığını söylemesi için henüz çok erken.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere birçok aşırı hava olayının daha sık ve yoğun hale geldiğini söylüyor.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü Araştırmacısı Izidin Pinto, “Çalışmamızın sonuçları, iklimimizin tehlikeli seviyelere kadar ısındığına dair bir başka uyarı olarak alınmalıdır” dedi.

Ölümcül sıcaklar yaşanıyor

İklim değişikliği nedeniyle ABD, Meksika ve Orta Amerika’da potansiyel olarak ölümcül ve rekor kıran sıcaklıklar giderek daha sık yaşanıyor.

WWA çalışması, ABD’nin güneybatısı ve Meksika’nın yanı sıra tehlikeli derecede yüksek sıcaklıkların görüldüğü Guatemala, Belize, El Salvador ve Honduras’ı da içeren bir bölgeye odaklandı.

Bilim insanları, Haziran ayında bölgedeki en sıcak beş günlük sürenin iklim değişikliği nedeniyle yaklaşık 1,4 derece daha sıcak olduğunu söyledi.

Kızıl Haç İklim Merkezi Latin Amerika ve Karayipler bölgesi Kent Danışmanı Karina Izquierdo, “Isınmanın her bir derecesi daha fazla insanı tehlikeli ısıya maruz bırakıyor” dedi.

Gece sıcaklıkları tehlikeli

Meksikalı yetkililer sıcak hava dalgasını çok sayıda insanın ölümüyle ilişkilendirdi. Ayrıca güneydeki Tabasco eyaletinde uluyan maymunların ölümlerinden de sorumlu tutuldu.

Bilim adamları, yüksek gece sıcaklıklarından kaynaklanan tehlikenin altını çizdiler; bu tehlike, vücudun dinlenmeye ve iyileşmeye vakti olmadığı için sağlık açısından ciddi bir tehdit.

WWA grubu, iklim değişikliğinin bu olayların ciddiyetinde oynadığı rolü incelemek için dünya çapındaki hava olaylarıyla ilgili hızlı ilişkilendirme çalışmaları yürütüyor.

Bilim insanları olayları inceliyor ve bunları, insan kaynaklı küresel ısınmaya maruz kalmayan bir dünyada meydana gelebilecek olaylara ilişkin modellerle karşılaştırıyor.

Hindistan‘ın genelinde yüksek hava sıcaklıkları etkili oluyor. Sıcaklık sebebiyle başkent Delhi’de elektrik tüketimi de arttı.

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