İngiliz çift Büyük Kanal’da yüzünce Venedik’ten kovuldu

Venedik’te tatil için bulunan 35 yaşındaki İngiliz erkek turist ile 25 yaşındaki Rumen sevgilisi, kentin simgelerinden Büyük Kanal’da yüzmeye kalkışınca tatilleri sona erdi. Gondolcuların polise ihbar ettiği çift, kişi başı 450 avro (yaklaşık 529 dolar) para cezasına çarptırıldı ve 48 saat boyunca şehirden men edildi. Venedik Şehir Polisi, bu yıl içinde kurallara uymayan turistlere verilen sınır dışı cezalarının 1.136’ya ulaştığını açıkladı.

Gondolcular hemen ihbar etti

Olay, San Marco Meydanı yakınlarındaki Accademia Köprüsü civarında yaşandı. Çift, Rio San Vidal gondol iskelesi yakınında suya girerken görüldü. Gondolcuların hızlı müdahalesiyle polis olay yerine çağrıldı ve çift sudan çıkarıldı.

“Venedik’i korumak zorundayız”

Venedik Güvenlik Konseyi Üyesi Elisabetta Pesce, kent yetkililerince yayımlanan açıklamasında, “Gondolculara iş birliği ve hızlı bildirimleri için teşekkür ediyorum. Venedik’i saygısızca davrananlardan korumalıyız; kenti korumak, burada yaşayanlara ve medeni şekilde ziyaret edenlere saygı göstermek demektir” ifadelerini kullandı.

Kanallarda yüzmek yasak

Venedik Turizm Bakanlığı’na göre kanallarda yüzmek; yoğun tekne trafiği, güvenlik riskleri ve suyun temiz olmaması nedeniyle kesin olarak yasak. Yetkililer, bu yıl verilen 1.136 sınır dışı kararının yaklaşık 10’unun yüzme vakalarıyla ilgili olduğunu bildirdi.

