Commonwealth Liderlerinden İngiltere’ye kölelik tazminatı çağrısı

Ekim ayında Samoa’da düzenlenen Commonwealth Zirvesi, İngiltere’nin kölelik tarihi ile yüzleşme talepleri ile dikkat çekti. Barbados Başbakanı Mia Mottley’nin liderliğinde Karayip ülkeleri, İngiltere’ye 261 milyar dolarlık tazminat talebinde bulunarak, kölelik ve sömürgeciliğin kalıcı etkilerine dikkat çekti. Mottley, Birleşmiş Milletler’de yaptığı açıklamada, kölelik dönemine dair “onarım adaletinin” vaktinin geldiğini belirtti.

İngiltere başbakanı ödeme yapılmayacağını söyledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise tazminat taleplerinin gündemde olmadığını ve hükümetin böyle bir ödeme yapmayacağını ifade etti. Starmer, İngiltere’nin geçmişi “yeniden incelemenin” doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı. İngiliz hükümeti, daha önce de benzer talepleri reddetmişti. Ancak Karayip ülkeleri ve diğer bazı Commonwealth üyeleri, köleliğin ekonomik ve sosyal etkilerini gündeme taşıyarak, İngiltere’ye tarihsel sorumluluk alma çağrılarını sürdürüyorlar.

Bu tartışma, özellikle Commonwealth zirvesinde yeni lider seçimlerinin de yapılacağı bir döneme denk geliyor. Üç aday, kölelik tazminatları konusunda İngiltere’nin adım atmasını desteklediklerini belirttiler. Karayip liderleri, taleplerinin dikkate alınmaması halinde İngiltere ile ilişkilerde farklı bir yol izleme sinyalleri veriyorlar.

Bu gelişmeler, İngiltere’nin tarihiyle hesaplaşma sürecinde uluslararası bir baskı altında olduğunu gösteriyor. Ancak İngiltere’nin resmi bir özür veya tazminat ödemesi yönünde herhangi bir adım atmaması, tartışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini işaret ediyor​.

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