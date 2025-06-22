İran’dan İstanbul’dan dünyaya net mesaj

İsrail ile İran arasındaki savaşın 10’uncu gününde ABD, gece saatlerinde İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine saldırı düzenledi. Bu gelişme, savaşta kritik bir dönemeç olarak değerlendirilirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul’da kameralar karşısına geçerek sert açıklamalarda bulundu. ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunan Arakçi, “ABD diplomasiye ihanet etti, bu saldırının karşılığı olacaktır” dedi.

Arakçi’den İstanbul’da sert mesajlar

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu için İstanbul’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin saldırısını “en güçlü şekilde kınadıklarını” belirtti. Arakçi, saldırının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Birleşmiş Milletler bu saldırıdan ABD’yi sorumlu tutmalıdır. Bu saldırı sadece İran’a değil, tüm uluslararası düzene karşı yapılmıştır.”

“Saldırının bedeli olacak”

Arakçi, ABD’nin saldırısının ardından İran’ın meşru müdafaa hakkını kullanacağını vurgulayarak, “Bu saldırıya mutlaka karşılık verilecektir. İran kendini koruma hakkına sahiptir. Bu nükleer tesisler barışçıl amaçlarla denetleniyordu. ABD bununla da diplomasiye sırtını dönmüştür” dedi.

“Trump diplomasiye ihanet etti”

ABD Başkanı Donald Trump’ı doğrudan hedef alan Arakçi, “Bu saldırı, Trump yönetiminin barıştan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Artık diplomatik çağrıların bir anlamı kalmamıştır” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“Dünya sessiz kalmamalı”

İranlı Bakan, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası topluma çağrıda bulundu. “Bu tür bir saldırganlık karşısında sessiz kalmak, dünyayı geri dönülmez bir kaosa sürükleyecektir. BM bu saldırıyı derhal kınamalı ve Washington sorumlu tutulmalıdır” dedi.

“Nükleer tesisler barışçıldı”

Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na da çağrıda bulunarak, “Sunmuş olduğumuz tüm kanıtların değerlendirilmesini istiyoruz. Kurumun yönetim kurulu acilen toplanmalı. İran’ın tüm çalışmaları denetime açık ve barışçıl amaçlıdır” ifadelerini kullandı.

“İran halkı hedef alınıyor”

Basın toplantısının sonunda İran halkının doğrudan hedef alındığını belirten Arakçi, “Bu sadece İran’ın nükleer programına değil, halkına karşı da başlatılmış bir operasyondur. İran güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alacaktır” dedi.

