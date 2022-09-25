İran: Mahsa Amini’nin ölümününden sonra yaşanan gerginlik ülke geneline yayılıyor

İran devlet televizyonuna göre bir haftadır devam eden Mahsa Amini gösterilerinde 35 kişi hayatını kaybetti ve protestolar ülkenin 31 vilayetinin çoğuna yayıldı.

İran’ın çeşitli kentlerinde dün, hükümet karşıtı protestolara karşı devlet tarafından organize edilen mitingler düzenlendi ve ordu ülkedeki karışıklığın arkasındaki “düşmanlarla” mücadele sözü verdi.

Protestolar bir hafta önce İran’ın kuzeybatısında, kadınların kıyafetlerine ilişkin başörtüsü kurallarını uygulayan ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kürt kökenli Mahsa Amini’nin cenazesinde patlak verdi.

Mahsa Amini’nin ölümü İran’da kişisel özgürlüklerin kısıtlanması, kadınlara yönelik katı kıyafet kuralları ve yaptırımlarla sarsılan ekonomi gibi konulara duyulan öfkeyi yeniden alevlendirdi.

Mahsa Amini protestolarında İran için kritik nokta Gilan Eyaleti

İran’ın 31 eyaletinden birisi olan ve Azerbaycan sınırında olan Gilan’da 739 protestocunun tutuklandığını bildirdi.

İran’ın batısındaki çeşitli şehirlerde en az dört çocuk öldürüldü.

Mahsa Amini’nin ölümüne karşı protestoların başlamasından bu yana İran’ın batısındaki çeşitli şehirlerde en az dört çocuk öldürüldü.

Kürdistan Haklar Ağı, Ashnoyeh, Urmia, Piranshahr ve İslamabad West şehirlerinde öldürülen bu dört gencin adını Amin Marafat, Abdullah Mahmoodpour, Zakaria Khyal ve Amir Fuladi olarak açıkladı.

İran’ın batısındaki geçmişte Türklerin oluşturduğu etnik yapıyla bilinen Piranşehr’deki protestolarda gözaltına alınan bazı kişilerin aileleri de şehrin adalet binası önünde toplandı.

Protestolar artık tüm İslam Cumhuriyeti’ni hedef alma boyutuna geldi.

Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesi nedeniyle başlayan protestolar tüm ülkeyi ateşledi. Protestolar artık tüm İslam Cumhuriyeti’ni hedef alma boyutuna geldi.

Çok sayıda gösterici güvenlik güçlerinin karşısına taş atarak çıkarken, ölü sayısındaki artış sokaklardaki protestocuların öfkesini artırdı.

“Diktatöre ölüm” “Bu, rejimin kendi hedefinin son mesajıdır”, “Kadın, hayat, özgürlük”, “Ne şeyh, ne molla, lanet istemiyoruz” protestolarda öne çıkan sloganlar arasında yer alıyor.

Aktivistlerin Twitter hesapları kesilmeye başladı. Kuzeybatıdaki Uşnu kentiyle iletişim kanallarının kesildiğini ve sabit hatların çalışmadığını bildirdi.

Uşnu, İran’ın kuzeybatısında yer alan ve ülkedeki 10 milyon Kürt’ün çoğunun yaşadığı birkaç yerden biriydi ve şehir genelinde dün grev düzenledi.

Kürt hakları grubu Hengaw dün, protestocuların şehrin bazı bölümlerini kontrol ettiğini gösterdiğini söylediği bir video yayınladı. Görüntüler bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Irak’ta Kürtler Mahsa Amini protestosu düzenledi

Iraklı ve İranlı Kürtler de bugün Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde, Mahsa Amini’nin ölümü nedeniyle gösteri düzenledi.

Amini’nin fotoğrafının bulunduğu pankartlar taşıyan protestocular Erbil’deki Birleşmiş Milletler yerleşkesi önünde toplanarak İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan, “Diktatöre ölüm” sloganları attı.

Birçoğu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde sürgünde yaşayan İranlı Kürtler’den oluşan diğer göstericiler ise “Kadın, Yaşam, Özgürlük” sloganları attı.

Sürgündeki silahlı İranlı Kürt muhalifleri olaylara karışmakla suçlayan İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları’nın Kuzey Irak’taki Kürt bölgesindeki Kürt muhalif grupların üslerini topçu ateşine tuttuğunu bildirdi

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi: “Güvenlik temin edilene kadar, internet kesintileri olacak”

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Mehr ayının ilk Cuma akşamı İran halkının ulusal ayaklanmasının “örgütlendiğini” söylerken, kitlesel protestolar devam ediyor ve geçici internet kesintisinin protestocuların sorumluluğunda olduğunu ve bu kısıtlamaya kendilerinin neden olduğunu söyledi. .

Vahidi, “İstihbarat ve güvenlik temin edilene kadar bu durumun devam edeceğini” de vurguladı.

Ancak internet kesintisi ve baskıya rağmen İran halkının ülke çapında protestoları devam ediyor.

Cuma akşamı kalabalık gruplar halinde protestocular birçok şehrin sokaklarını kontrol altına aldı ve eşarp yakarak ve sloganlar atarak İslam Cumhuriyeti’nin devrilmesini için sloganlar attı.

Protestolar Cumartesi günü de devam etti. Twitter’daki #Mehsa_Amini hashtaglerinin sayısı 65 milyon tweet’i aştı.

NationalTurk – Özel Haber

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