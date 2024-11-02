İspanya’da tarihi sel felaketinde tablo ağırlaşıyor

İspanya’nın doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli fırtınalar, ülkenin son yıllarda karşılaştığı en büyük sel felaketine yol açtı. Başbakan Pedro Sánchez, yaptığı açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 211’e yükseldiğini ve afet bölgelerine 5.000 ek askerin sevk edileceğini belirtti. Sánchez, bazı bölgelere hâlâ erişim sağlanamadığını ve onlarca kişinin kayıp olduğunu ifade etti. Özellikle Valencia bölgesinde 4.500 işletmenin selden zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, kurtarma ve yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.

İspanya felaketi yaşıyor

İspanya‘nın doğu ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtınalar, özellikle Valencia, Murcia ve Endülüs bölgelerinde büyük yıkıma neden oldu. Meteoroloji uzmanları, bu bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığını belirtti. Valencia’da bazı bölgelerde 24 saat içinde metrekareye 200 litreden fazla yağış düştüğü kaydedildi. Bu yoğun yağışlar, nehirlerin taşmasına ve geniş çaplı su baskınlarına yol açtı.

Kayıplar ve kurtarma çalışmaları

Felaketin ardından, arama-kurtarma ekipleri kayıp kişileri bulmak için yoğun çaba sarf ediyor. Başbakan Sánchez, bazı bölgelere hala erişim sağlanamadığını ve onlarca kişinin kayıp olduğunu ifade etti. Özellikle kırsal alanlarda ve ulaşımın zor olduğu bölgelerde arama çalışmaları güçlükle ilerliyor. Hükümet, kurtarma çalışmalarını hızlandırmak için 5.000 ek askerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Bu askerler, mevcut 2.500 askerle birlikte toplamda 7.500 personelle kurtarma ve yardım çalışmalarına katılıyor.

Ekonomik kayıplar ve altyapı hasarı

Sel felaketi, bölgedeki ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkiledi. Özellikle Valencia bölgesinde 4.500 işletmenin selden zarar gördüğü bildirildi. Tarım alanlarında büyük hasar meydana gelirken, birçok çiftçi ürünlerini kaybetti. Ayrıca, yolların ve köprülerin yıkılması, ulaşımda aksamalara neden oldu. Demiryolu hatlarının zarar görmesi nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Elektrik ve su kesintileri, bölge halkının günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Hükümetin ve yerel yönetimlerin tepkisi

Başbakan Pedro Sánchez, felaketin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin tüm imkanlarıyla afet bölgelerine destek olacağını belirtti. Sánchez, “Bu zor günlerde halkımızın yanındayız. Kayıplarımız büyük, ancak birlikte bu felaketin üstesinden geleceğiz.” dedi. Yerel yönetimler de acil durum planlarını devreye sokarak, tahliye ve barınma hizmetleri sağladı. Valencia Belediye Başkanı Joan Ribó, selden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için tüm kaynakların seferber edildiğini ifade etti.

Uluslararası yardım ve dayanışma

İspanya’daki sel felaketi, uluslararası toplumun da dikkatini çekti. Birçok ülke, İspanya’ya taziye mesajları gönderdi ve yardım tekliflerinde bulundu. Avrupa Birliği, afetle mücadele için fon ve ekipman desteği sağlayacağını açıkladı. Komşu ülkeler Portekiz ve Fransa, arama-kurtarma ekipleri göndermeye hazır olduklarını belirtti. Birleşmiş Milletler, felaketin boyutunu değerlendirmek için bir heyet göndereceğini duyurdu.

İklim değişikliği ve gelecekteki riskler

Uzmanlar, bu tür aşırı hava olaylarının iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. İklim bilimciler, Akdeniz bölgesinde artan sıcaklıkların ve değişen yağış modellerinin, daha sık ve şiddetli fırtınalara yol açabileceği konusunda uyarıyor. İspanya hükümeti, iklim değişikliğiyle mücadele için yeni önlemler almayı planladığını açıkladı. Çevre Bakanı Teresa Ribera, “Bu felaket, iklim değişikliğinin gerçek ve acil bir tehdit olduğunu bir kez daha gösterdi. Daha sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeliyiz.” dedi.



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