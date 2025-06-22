İspanya’dan ABD’ye diplomasi çağrısı

ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri hedef alan saldırısı, Orta Doğu’daki tansiyonu yeniden tırmandırırken, İspanya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, çözümün askeri müdahalede değil, diplomasi ve müzakerede aranması gerektiğini söyledi. Albares, Avrupa Birliği’ni de barışçıl inisiyatif almaya davet etti.

İspanya’dan “Zaman gerilimi azaltma zamanı” açıklaması

İspanya devlet televizyonu RTVE’ye konuşan Jose Manuel Albares, ABD’nin saldırısıyla ilgili olarak, “Orta Doğu’daki durumdan büyük endişe duyuyoruz ve tüm aktörleri gerginliği azaltmaya çağırıyoruz. Zaman, tüm taraflar için durumu kontrol altına alma ve gerilimi düşürme zamanıdır” ifadelerini kullandı.

AB’yi diplomatik adım atmaya çağırdı

Albares, yarın Brüksel’de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısında da bu konunun gündeme geleceğini belirterek, “Avrupa Birliği’nin diplomatik gücünü ve istikrar sağlayıcı rolünü harekete geçirmesini isteyeceğim” dedi.

“Belirsizlik değil, çözüm konuşulmalı”

ABD‘nin saldırısıyla bölgedeki belirsizlik ve istikrarsızlık riskinin arttığını söyleyen Albares, “Bu yalnızca bölgesel bir kriz değil, küresel ölçekte bir tehdit. Ekonomik ve siyasi etkileri büyük olabilir. Ancak biz dışişleri bakanları olarak belirsizlikleri değil, çözümü konuşmalıyız” açıklamasını yaptı.

“Orta Doğu’nun tamamı etkileniyor”

Albares, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze’deki gelişmelerin birbiriyle bağlantılı olduğunu belirterek, “Orta Doğu için erdemli ve sürdürülebilir bir güvenlik planı bulmalıyız. Aksi takdirde bu kriz yayılır ve hepimizi etkiler” uyarısında bulundu.

Tahliyeler sürüyor

İspanya Dışişleri Bakanı, İran’dan ayrılmak isteyen İspanyol vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü de açıklayarak, “Ne İran’da ne de İsrail’de hiçbir İspanyol’u geride bırakmayacağız. Herkese yardım etmeye kararlıyız” dedi.