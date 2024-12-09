İsrail, Golan Tepeleri’nde BM tampon bölgesine el koydu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’deki rejim değişikliği sonrası İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Golan Tepeleri’nde BM tarafından denetlenen tampon bölgeyi kontrol altına aldığını duyurdu. Netanyahu, “Hiçbir düşman gücün sınırımızda yerleşmesine izin vermeyeceğiz” diyerek, bu adımın Suriye’deki isyancı grupların başkent Şam’ı ele geçirmesiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Tampon Bölgeye Müdahale: “Geçici Savunma Konumu”

İsrail Ordusu (IDF), Golan Tepeleri’nin İsrail işgali altındaki bölümünden tampon bölgeye girerek komuta noktalarını kontrol altına aldı. Netanyahu, bu hamlenin “geçici bir savunma konumu” olduğunu vurguladı. İsrail ordusu, tampon bölgeye yakın 5 Suriye köyünde yaşayan sivillere, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

Suriye’nin Kuneytra vilayetinde bulunan tampon bölgedeki Suriye askerleri, bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Bölgedeki boşluğun, isyancı gruplar ve radikal unsurlar tarafından doldurulabileceği endişesi İsrail’i bu hamleyi yapmaya zorladı.

Netanyahu: “Tarihi Bir Gün”

Başbakan Netanyahu, Suriye’deki Esad rejiminin çöküşünü “Orta Doğu’da tarihî bir gün” olarak nitelendirdi. Suriye’nin başkenti Şam’ın, muhalif gruplardan Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) tarafından ele geçirilmesini “tarihi bir fırsat” olarak gören Netanyahu, “Bu durum tehlikeler kadar fırsatlar da barındırıyor” dedi.

İsrail Başbakanı, yeni Suriye yönetimiyle barışçıl ilişkiler kurmayı hedeflediklerini belirtti. Ancak Netanyahu, “Eğer bu gerçekleşmezse, İsrail’in güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki Rejim Değişikliği: Esad Gitti, Yerine HTŞ Geldi

Suriye’de bir yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, Esad rejiminin çökmesiyle yeni bir döneme girdi. İslamcı muhalif grup Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ), Şam’ı ele geçirerek Esad rejiminin 53 yıllık iktidarını sona erdirdi. Suriye devlet televizyonundan açıklama yapan HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani, “Suriye artık özgür” diyerek rejim değişikliğini duyurdu.

El-Culani’nin ailesinin Golan Tepeleri’ne bağlı kökenleri olduğu biliniyor. Bu durum, İsrail için güvenlik riskini daha da artırıyor. Netanyahu, İsrail’in Golan Tepeleri’ni korumaya kararlı olduğunu vurgulayarak, tampon bölgedeki kontrolün, Suriye’deki belirsizlik devam ettiği sürece süreceğini belirtti.

Golan Tepeleri’nin Önemi

Golan Tepeleri, 1967’deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail tarafından Suriye’den ele geçirildi ve 1981’de tek taraflı olarak ilhak edildi. Ancak bu ilhak, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından tanınmadı. 2019’da ise ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini resmen tanıdığını açıkladı.

Bu bölge, hem coğrafi konumu hem de stratejik öneminden dolayı İsrail ile Suriye arasındaki gerilimin merkezinde yer alıyor. Suriye rejiminin devrilmesiyle tampon bölgeye kimin hakim olacağı konusunda büyük bir belirsizlik ortaya çıktı. Bu nedenle İsrail, kendisi için tehdit olarak gördüğü herhangi bir gücün bu bölgeye yerleşmesine izin vermeyeceğini açıkça belirtti.

Kimyasal Silah Endişesi

İsrail, Suriye’deki isyancı grupların Beşar Esad’ın kimyasal silah envanterine erişebileceği endişesini taşıyor. Suriye’deki kimyasal silahların denetimsiz kalması ve radikal unsurların eline geçmesi, İsrail’in askeri müdahalesini hızlandırdı. İsrail’in asıl korkusu, kimyasal silahların Hizbullah ya da HTŞ gibi grupların kontrolüne geçmesi.

İsrail İçin Zorlu Seçenekler

Suriye’deki yeni yönetimin kimlerden oluşacağı ve İsrail’in bu yönetimle nasıl bir ilişki kuracağı belirsizliğini koruyor. Daha önce İsrail, Esad rejiminin İran ve Hizbullah’la olan bağlantılarına rağmen, kontrolün Esad’da kalmasını daha az tehlikeli bir seçenek olarak görüyordu. Ancak bu denge, rejimin devrilmesiyle tamamen değişti.

İsrail, yeni yönetimle diplomatik bir diyalog kurmak isteyeceğini ifade etse de, bu yönetimin radikal gruplardan oluşma ihtimali endişe yaratıyor. Bu nedenle, tampon bölgedeki kontrolün İsrail’in elinde kalmaya devam edeceği ve İsrail ordusunun Golan Tepeleri’ne askeri yığınak yapacağı tahmin ediliyor.

Beşşar Esed‘in görevden ayrılmasıyla Rusya’nın 9 yıllık Suriye stratejisi çöktü. Kremlin, Hmeimim ve Tartus askeri üslerini “yüksek alarm” durumuna geçirirken, Esed’in akıbeti belirsizliğini koruyor.

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