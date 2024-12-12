İsrail Ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hıyam bölgesinden çekildi

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde bulunan Hıyam bölgesinden çekildiğini duyurdu. Bu gelişme, 27 Kasım’da ilan edilen ateşkesin ardından İsrail’in bölgeden yaptığı ilk çekilme olarak kayda geçti. İsrail’in çekilmesiyle birlikte, Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bölgeye konuşlandı.

İsrail: Görev tamamlandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7. Tugay’ın 11 Aralık itibarıyla Hıyam’daki görevini tamamladığı bildirildi. Açıklamada, çekilmenin ateşkes anlaşması çerçevesinde ABD’nin koordinasyonuyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Bölgeye Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) konuşlandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde konuşlanmaya devam ettiğini belirterek, faaliyetlerinin ateşkes anlaşması doğrultusunda yürütüldüğünü savundu.

Lübnan ordusu 5 noktaya konuşlandı

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre, Lübnan ordusu, UNIFIL koordinasyonunda Hıyam bölgesi çevresinde 5 noktaya konuşlandı. Lübnan ordusunun 27 Kasım’daki ateşkesin ardından ilk kez İsrail ordusunun çekildiği bir bölgeye yerleşmesi dikkat çekti.

Lübnan ordusu, bölgedeki sivillere de uyarıda bulunarak, bölgeye yaklaşmamaları ve ordunun talimatlarına uymaları çağrısında bulundu. Bölgenin askeri güvenlik bölgesi ilan edilip edilmediğine ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

Ateşkes sürecinin dönüm noktası

Bu çekilme, 27 Kasım’da Lübnan ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından İsrail’in bölgeden yaptığı ilk çekilme olarak önem taşıyor. Bölgedeki gerilim, İsrail ve Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle tırmanmış ve ateşkes süreci başlamıştı. Hıyam bölgesi, çatışmalar sırasında taraflar arasında stratejik bir konum olarak öne çıkmıştı.

Lübnan ordusu ve UNIFIL’in bölgeye konuşlanması, bölgedeki sivil halkın güvenliğini sağlamayı ve sınır hattındaki askeri gerginliği azaltmayı amaçlıyor. Ateşkes anlaşması uyarınca, çekilmeler ve sınırdaki askeri varlığın azaltılması, uluslararası kamuoyunun yakın takibinde bulunuyor.

İsrail’in Hıyam’dan çekilmesi, bölgede ateşkesin kalıcı hale getirilmesi yönündeki beklentileri artırırken, diğer işgal edilen bölgelerdeki İsrail varlığının akıbeti ise belirsizliğini koruyor. UNIFIL ve Lübnan ordusunun bu süreçteki rolü, bölgedeki barış ve güvenlik ortamının sürdürülebilmesi açısından kritik önemde görülüyor.

İsrail, Suriye’deki gelişmelerin ardından Golan Tepeleri’ndeki BM tampon bölgesinde kontrolü ele geçirdi. Başbakan Netanyahu, 1974 ateşkes anlaşmasının “çöktüğünü” açıkladı.

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