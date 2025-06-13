İsrail’e 100’den fazla İHA yönlendirildi!

İran, İsrail’in nükleer tesisler ve askeri hedeflere düzenlediği saldırılara karşılık olarak, ülkeye 100’den fazla insansız hava aracı gönderdi. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, İran’dan havalanan İHA’ların İsrail’e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Devrim Muhafızları ise saldırının kamikaze İHA’larla yapıldığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu ise halka yaptığı açıklamada, “Sığınaklarda uzun süre kalmanız gerekebilir. Bedava savaş yoktur” ifadeleriyle dikkat çekti.