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İsrail’e 100’den fazla İHA yönlendirildi!

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından tansiyon daha da yükseldi. İran, 100’den fazla kamikaze İHA’yı İsrail’e yönlendirdi. Netanyahu ise halka “Uzun süre sığınakta kalmaya hazır olun” çağrısı yaptı.

NationalTurk FR13/06/2025
9 Bir dakikadan az
İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından tansiyon daha da yükseldi. İran, 100’den fazla kamikaze İHA’yı İsrail’e yönlendirdi.
İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından tansiyon daha da yükseldi. İran, 100’den fazla kamikaze İHA’yı İsrail’e yönlendirdi.
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İran, İsrail’in nükleer tesisler ve askeri hedeflere düzenlediği saldırılara karşılık olarak, ülkeye 100’den fazla insansız hava aracı gönderdi. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, İran’dan havalanan İHA’ların İsrail’e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Devrim Muhafızları ise saldırının kamikaze İHA’larla yapıldığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu ise halka yaptığı açıklamada, “Sığınaklarda uzun süre kalmanız gerekebilir. Bedava savaş yoktur” ifadeleriyle dikkat çekti.

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NationalTurk FR13/06/2025
9 Bir dakikadan az
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