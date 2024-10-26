İsrail: İran’a yönelik misilleme saldırısı tamamlandı

İsrail’den, İran’a yönelik gerçekleştirilen son saldırıya ilişkin resmi açıklama geldi. Bir video mesaj yayınlayan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail’in misilleme saldırısını tamamladığını söyledi. “İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarına İsrail’in verdiği yanıtı tamamladığımızı teyit edebilirim” diyen Hagari, “İran’daki askeri hedeflere belirli ve hassas saldırılar düzenleyerek İsrail’e yönelik acil tehditleri bertaraf ettik. İsrail Savunma Kuvvetleri görevini yerine getirmiştir” ifadelerini kullandı. “İran’daki rejim gerilimi tırmandırma hatasına düşerse, karşılık vermek zorunda kalacağız” diyen Hagari,” Mesajımız açıktır: İsrail’i tehdit eden ve bölgeyi daha geniş bir gerilime sürüklemek isteyen herkes ağır bir bedel ödeyecektir” şeklinde konuştu.

İran Hava Savunma Komutanlığı: “İsrail askeri üslere saldırdı”

İsrail saldırısının ardından İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail Rejimi, Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki bazı askeri üsleri hedef aldı ve bazı bölgelerde kısmi hasar meydana geldi” ifadeleri kullanıldı.

İran’dan İsrail saldırısının ardından açıklama geldi. İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan açıklamada, “Katil ve yasadışı İsrail rejimi, İran’ın tüm uyarılarına rağmen gerilimi artıracak bir adım atarak Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki bazı askeri üsleri hedef aldı. Hava savunma sistemi, bu saldırıya başarılı bir şekilde karşılık verdi ve bazı bölgelerde kısmi hasar meydana geldi. Olayın boyutları ise araştırılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Tahran Hava Savunma Komutanlığı Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklama da ise, Tahran ve çevresinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin İsrail rejiminin üç noktaya yönelik saldırılarına karşılık vermesinden kaynaklandığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 401. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Ehsan Daqsa’nın Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

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