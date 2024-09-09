Dünya
İsrail’den Lübnan’a saldırı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail’den Lübnan’a saldırı düzenlendi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, başkent Beyrut’un yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlenen dünkü İsrail saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Hırbet Silm beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralılardan 5’inin tedavilerinin sahada yapıldığı, birinin ise Tebnin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı kaydedildi.
İsrailli yetkililer, Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki sınır noktasında üç İsraillinin vurularak öldürüldüğünü söyledi.
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