Dünya

İsrail’den Lübnan’a saldırı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı.

Aslı09/09/2024
102 Bir dakikadan az
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bali

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail’den Lübnan’a saldırı düzenlendi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, başkent Beyrut’un yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlenen dünkü İsrail saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hırbet Silm beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 5’inin tedavilerinin sahada yapıldığı, birinin ise Tebnin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

İsrailli yetkililer, Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki sınır noktasında üç İsraillinin vurularak öldürüldüğünü söyledi.

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Aslı09/09/2024
102 Bir dakikadan az
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