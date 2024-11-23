İsrail’in Beyrut’ta yoğun saldırısı: Yerleşim binası yerle bir oldu

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yeni bir saldırıya daha imza attı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı 04.00’te gerçekleşen saldırıda, Basta bölgesindeki bir yerleşim binası 5 füze ile hedef alındı. Tamamen yıkılan sekiz katlı binadan 4 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 20’den fazla kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail’den açıklama yok

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’na (NNA) göre, saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadı. İsrail ordusu ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Artan saldırılar ve gerginlik

Bu saldırı, İsrail’in Beyrut’taki son bir haftada gerçekleştirdiği dördüncü saldırı oldu. Pazartesi günü Hizbullah’ın sözcüsü Muhammed Afif’in bir hava saldırısında öldürülmesinin ardından tansiyon yükselmişti. İsrail’in saldırılarında son aylarda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden bazıları da hedef alınmış, aralarında örgütün lideri Hasan Nasrallah’ın da bulunduğu belirtilmişti.

İsrail ve Lübnan’daki kayıplar

Eylül ayından bu yana devam eden İsrail-Hizbullah çatışmasında Lübnan’da 3.500’den fazla kişi hayatını kaybetti, bir milyondan fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı. İsrail ise çatışmaların başladığı tarihten bu yana kuzeydeki sınır bölgelerinde yaklaşık 60.000 kişiyi yerinden eden saldırılar karşısında Hizbullah’ı tamamen etkisiz hale getirme hedefini açıkladı.

ABD ara buluculuk yapıyor

ABD’li arabulucu Amos Hochstein, İsrail ve Lübnan arasında bir ateşkes sağlamak amacıyla taraflarla görüşmeler gerçekleştirdi. Hochstein, ilerleme kaydedildiğini belirtse de henüz resmi bir ateşkes ilanı yapılmadı.

İsrail ordusu, son saldırının ardından Beyrut’un güney bölgelerinde yaşayan halka “Hizbullah’a ait tesislere yakın olmaktan kaçının” uyarısında bulundu. Bölgede saldırıların devam etmesi beklenirken, uluslararası toplum taraflara itidal çağrısında bulunuyor.

İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki hava saldırılarında çok sayıda bina yerle bir olurken, ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bildirildi.

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