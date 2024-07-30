Dünya

İtalya’da 13 şehirde kırmızı alarm verildi

Pek çok ülkede olduğu gibi İtalya'da da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Bu sebeple İtalya'da 13 kentte "kırmızı alarm" ilan edildi.

Aslı30/07/2024
138 Bir dakikadan az
Pek çok ülkede olduğu gibi İtalya'da da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Bu sebeple İtalya'da 13 kentte "kırmızı alarm" ilan edildi.
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İtalya’da son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildiği belirtildi.

İtalyan ANSA haber ajansına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yüksek hava sıcaklığının etkisinin artmasının beklendiği ifade edildi.

Sıcak havanın sağlık için tehdit oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, 13 şehirde kırmızı alarm ilan edildiği bildirildi.

İtalya’da kırmızı alarm verilen şehirler

İtalya'da 13 şehirde kırmızı alarm verildi

Açıklamada, kırmızı alarm verilen şehirlerin, başkent Roma’nın yanı sıra Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Torino ve Napoli olduğu kaydedildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pekin’de Devlet Başkanı Şi Jinping ile bir araya geldi.

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Aslı30/07/2024
138 Bir dakikadan az
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