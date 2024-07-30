Dünya
İtalya’da 13 şehirde kırmızı alarm verildi
Pek çok ülkede olduğu gibi İtalya'da da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Bu sebeple İtalya'da 13 kentte "kırmızı alarm" ilan edildi.
İtalya’da son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildiği belirtildi.
İtalyan ANSA haber ajansına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yüksek hava sıcaklığının etkisinin artmasının beklendiği ifade edildi.
Sıcak havanın sağlık için tehdit oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, 13 şehirde kırmızı alarm ilan edildiği bildirildi.
İtalya’da kırmızı alarm verilen şehirler
Açıklamada, kırmızı alarm verilen şehirlerin, başkent Roma’nın yanı sıra Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Torino ve Napoli olduğu kaydedildi.
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