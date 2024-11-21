İtalya’da sağlık çalışanlarından grev

İtalya’da sağlık çalışanları, hükümetin 2025 yılı bütçesinde sağlık sektörüne yetersiz kaynak ayırdığı gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi düzenledi. Doktorlar ve hemşirelerin yanı sıra sendikalar ve meslek odalarının da destek verdiği greve katılım oranının %85’e ulaştığı bildirildi.

İtalya’da grev

Grev sırasında acil durum hizmetleri kesintisiz devam ederken, acil olmayan 15 binden fazla operasyon ve yaklaşık 100 bin muayenenin ertelenme riski oluştu. Sendikalar, hükümetin sağlık sistemindeki bütçe açığını kapatması gerektiğini vurguladı.

Başkent Roma’daki Apostoli Meydanı’nda düzenlenen mitingde, 500’ün üzerinde sağlık çalışanı, “saygı” yazılı dövizlerle güvenli çalışma koşulları ve bütçe artırımı talebinde bulundu. Sağlık personeline yönelik artan şiddet vakalarına da dikkat çeken katılımcılar, hastanelerde daha iyi güvenlik önlemleri istedi.

Sağlık sektörüne yönelik eleştirilerin odağında, hükümetin sağlık bütçesindeki sınırlamaları yer aldı. Ancak Başbakan Giorgia Meloni, “Ulusal sağlık hizmetlerine benzeri görülmemiş bir kaynak ayırdık ve bu bütçe sağlık sistemi için tarihi bir adımdır” diyerek iddiaları reddetti.

Uzmanlar, grevin sağlık sistemine yönelik ciddi bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtiyor. İtalya’nın sağlık çalışanları, taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınmaması durumunda eylemlerini sürdüreceklerini ifade ediyor.



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