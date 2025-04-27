Japonya’da İsrailli turiste belge imzalama şartı

Japonya’nın Kyoto şehrinde bulunan Wind Villa Hotel’de konaklamak isteyen bir İsrailli turistten, savaş suçlarına karışmadığına dair bir belge imzalaması istendi. Ynet haber sitesinin aktardığına göre, turist otel resepsiyonunda İsrail pasaportunu sunduktan sonra, beyaz bayrak taşıyanlara zarar vermemek, tecavüz ve savaş suçu işlememek gibi maddelerin yer aldığı bir formu imzalamakla karşı karşıya kaldı.

Turist, belgeyi imzalamadan önce otel çalışanına siyasi bir tartışmaya girmek istemediğini belirttiğini, ancak çalışan tarafından her İsrailli ve Rus müşteriye bu uygulamanın yapıldığı yanıtını aldığını ifade etti.

Belgeyi imzaladığını belirten turist, bu imzanın kendisi için sorun oluşturmayacağını düşündüğünü ve herhangi bir suç işlemediğini belirtti.

Büyükelçilikten Resmi Başvuru

Olayın ardından turist, durumu İsrail’in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen’e bildirdi. Büyükelçi Cohen, Kyoto Valisi Takatoshi Nishiwaki’ye gönderdiği mektupta, olayın otelcilik yasasına ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

Cohen, “Bu olay misafirin ciddi rahatsızlık yaşamasına neden olmuştur. Söz konusu uygulamanın Japonya’nın Otel İşletmeciliği Yasası’na aykırı olduğunu değerlendiriyoruz,” dedi.

Kyoto Valiliği ise konuyla ilgili olarak Kyoto Belediyesi’ne bilgi verdiğini ve olayın Hotel Yasası kapsamında incelendiğini açıkladı.

