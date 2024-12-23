Ayı saldırılarına karşı yeni önlem: Japonya’da avcılık yasaları esniyor

Japonya, yerleşim bölgelerinde giderek artan ayı saldırıları ve görülmeleriyle mücadele etmek amacıyla avcılık yasalarını esnetmeye hazırlanıyor. Hükümet, vahşi yaşam koruma ve yönetim yasalarını revize ederek, yerel yönetimlere, ayılar şehirlerde görüldüğünde avcıların “acil durum atışları” gerçekleştirmesine izin verme yetkisi tanıyacak.

Mevcut yasalar kapsamında yalnızca polis, ayının insan hayatı için tehdit oluşturduğuna kanaat getirirse ateş izni verebiliyordu. Ancak yeni düzenleme, lisanslı avcıların, tehdit durumunda daha hızlı müdahale edebilmesini sağlayacak. Yasaların 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Japonya’da ayılar neden yerleşim yerlerine iniyor?

Doğal yaşam alanlarının daralması, meşe palamudu ve benzeri gıdalardaki kıtlık ile iklim krizinin etkileri, ayıları yiyecek bulmak için şehir ve kasabalara yöneltti. Ayrıca kırsal bölgelerdeki nüfusun azalması ve terk edilmiş tarım arazileri, bu vahşi hayvanların hareket alanını genişletti.

Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 219 ciddi ayı saldırısı yaşanırken, 6 kişi hayatını kaybetti. Aynı dönemde 9.000’den fazla kara ve boz ayı yakalanarak itlaf edildi.

Avcı sayısı ve ekipman eksikliği

Avcılık lisansı alan kişilerin sayısındaki düşüş, ayı kontrolünde başka bir zorluk olarak öne çıkıyor. 1975 yılında 517.800 olan avcılık lisansı sahibi sayısı, 2020’de 218.500’e düştü ve avcıların %60’ı 60 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor. Ayrıca mevcut yasalar, yerleşim yerlerinde ateş açmayı veya alışveriş merkezleri ve tren istasyonları gibi halka açık alanlarda av yapmayı yasaklıyor.

Geçtiğimiz aylarda Akita bölgesinde bir süpermarket çalışanına saldıran bir ayı, üç gün boyunca mağaza içinde saklanmış ve daha sonra tuzak yardımıyla etkisiz hale getirilmişti. Bu gibi olaylar, yetkilileri daha hızlı hareket edebilecek düzenlemelere yöneltti.

Artan nüfus ve tehdit

2012 yılında 15.000 olarak tahmin edilen Asya kara ayısı nüfusu, bugün 44.000’e ulaştı. Hokkaido’daki Ussuri boz ayılarının nüfusu ise üç kat artarak 12.000’e yaklaştı. Tokyo ve çevresinde ise ayı popülasyonunun 100-200 arasında olduğu tahmin ediliyor ve son 12 ayda 200’den fazla ayı görülmesi raporlandı.

Yeni düzenleme, ayı saldırılarının önlenmesi için hızlı müdahaleyi hedeflerken, bu vahşi hayvanların yaşam alanlarının korunması ve popülasyonun sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için uzun vadeli çözümleri de gündeme getiriyor.



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