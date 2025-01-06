Joe Biden’dan kapsamlı Offshore Petrol ve gaz sondaj yasağı

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump’ın başkanlık görevine başlamasından haftalar önce, ülke genelindeki kıyılarda yeni petrol ve gaz sondajlarını yasaklayan kapsamlı bir karar imzaladı. Yasak, Atlantik kıyısı, doğu Meksika Körfezi, Pasifik kıyıları (Kaliforniya, Oregon ve Washington) ve Alaska’daki Bering Denizi’nin belirli bir kısmını kapsıyor. Karar, 1953 tarihli Outer Continental Shelf Lands Act kapsamında alındı ve daha önce çıkarılan yasaların üzerine ek koruma getiriyor.

“Geri Dönüşü Olmayan Zararlara Karşı Bir Adım”

Biden, yasak kararını açıklarken, kıyı bölgelerinde sondajın neden olabileceği geri dönüşü olmayan çevresel zararları önlemeyi hedeflediğini belirtti. “Kararım, kıyı toplulukları ve işletmelerin uzun zamandır bildiği bir gerçeği yansıtıyor: Bu sondajlar, sevdiğimiz bu yerler için geri dönülemez zararlar yaratabilir ve enerji ihtiyaçlarımızı karşılamak için gereksiz” ifadelerini kullandı.

Trump’tan Tepki: Yasayı Hemen Geri Alacağım

20 Ocak’ta göreve başlamaya hazırlanan Donald Trump, Biden’ın kararına sert tepki gösterdi. Trump, bir radyo röportajında yasağı “saçma” olarak nitelendirerek, “Bu yasağı hemen kaldıracağım. Buna hakkım var” dedi. Ancak 2019’daki bir mahkeme kararı, başkanların daha önce alınan yasakları tek taraflı olarak iptal etme yetkisi olmadığını ortaya koymuştu.

Trump, Biden’ın çevre koruma ve iklim değişikliği politikalarını daha önce eleştirmiş ve petrol ve gaz üretimini artırmayı vaat etmişti. Ancak Biden’ın aldığı bu karar, Trump’ın bu konuda hızlı bir değişiklik yapmasını zorlaştırabilir.

Çevre Koruma Gruplarından Destek

Biden’ın aldığı karar, çevreci gruplar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Oceana örgütünden Joseph Gordon, “Bu, okyanuslar için tarihi bir zafer. Kıyı topluluklarımız artık gelecek nesiller için koruma altında” dedi.

Ancak petrol ve gaz endüstrisi, kararın enerji güvenliğine zarar vereceğini ve geri alınması gerektiğini savundu. Amerikan Petrol Enstitüsü Başkanı Mike Sommers, “Bu karar, Amerikan enerji politikalarına zarar veren siyasi bir hamle. Kongre, bu kararı geri almak için harekete geçmelidir” açıklamasında bulundu.

Yasağın Hukuki Zorlukları

Biden, yasağı 1953 tarihli Outer Continental Shelf Lands Act’e dayanarak aldı. Bu yasa, başkanlara belirli alanları sondajdan koruma yetkisi verirken, daha önce alınmış koruma kararlarını iptal etme yetkisi tanımıyor. Bu durum, Trump’ın yasağı kaldırma girişimlerini zorlaştırabilir ve konunun Yüksek Mahkeme’ye taşınması muhtemel görünüyor.

İklim Hedefleri ve Uluslararası Boyut

Biden’ın kararı, ABD’nin sera gazı emisyonlarını azaltma ve küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlama hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, bu hedeflere ulaşmak için küresel petrol ve gaz talebinin her yıl yüzde 5 oranında düşmesi gerekiyor.

Biden’ın tarihi sondaj yasağı kararı, çevre koruma açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ancak, Trump yönetiminin bu kararı geri alma çabaları ve yasal sürecin nasıl sonuçlanacağı, ABD’nin enerji ve çevre politikalarında belirleyici olacak. Bu karar, sadece ABD için değil, küresel iklim mücadelesi için de kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Yeni yılda New Orleans’ta düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren IS sempatizanı Shamsud-Din Jabbar’ın yalnız hareket ettiği belirtilirken, FBI ve ATF yetkilileri ABD ve yurt dışındaki bağlantıları araştırmaya devam ediyor.

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