Joe Biden, Trump hakkında verilen kararı değerlendirdi

Joe Biden, Yüksek Mahkeme’nin eski Başkan Donald Trump’a cezai kovuşturmadan kısmi dokunulmazlık sağlayan kararını “tehlikeli bir emsal” olarak nitelendirdi.

Mevcut ABD başkanı, kararın “hukukun üstünlüğü” ilkesini zedelediğini ve Amerikalılara “korkunç bir kötülük” olduğunu söyledi.

Trump daha önce mahkemenin kararını demokrasi adına “büyük bir zafer” olarak nitelemişti.

Yargıçlar pazartesi günü bir başkanın “resmi eylemler” nedeniyle dokunulmazlığı olduğunu, ancak “resmi olmayan eylemler” nedeniyle dokunulmazlığı olmadığını tespit ederek konuyu tekrar yargıca gönderdiler.

Karar, Trump’ın Biden’a zafer kazandıran 2020 seçim sonucunu etkilemeye çalıştığı iddiasıyla açılan ceza davasının daha da ertelenmesine neden olacak.

Yargılama hakimi şimdi Trump’ın başkan sıfatıyla hangi eylemlerin gerçekleştirildiğini belirlemeli, bu da aylar sürebilir. Herhangi bir yargılamanın Kasım ayındaki başkanlık seçiminden önce başlaması pek olası değil.

Joe Biden: Her birimiz kanun önünde eşitiz

Pazartesi günü geç saatlerde televizyonda yayınlanan bir açıklamada Başkan Biden şunları söyledi: “Bu ulus, Amerika’da kral olmadığı ilkesi üzerine kuruldu. Her birimiz kanun önünde eşitiz. Hiç kimse, hiç kimse kanunun üstünde değildir. Amerika Birleşik Devletleri başkanı bile değil.”

“Bugünkü kararı, büyük ihtimalle bir başkanın yapabilecekleri konusunda neredeyse hiçbir sınır olmadığı anlamına geliyor. O kalabalığı ABD Kongre Binası’na gönderen adam, o gün yaşananlar nedeniyle potansiyel bir cezai hükümle karşı karşıya. Amerikan halkı, yaklaşan seçimden önce mahkemelerde bir cevap almayı hak ediyor” dedi.

Biden, Trump’ın isyanı kışkırtmadaki iddia edilen rolü nedeniyle yargılanmasına atıfta bulundu.

Biden, “Şimdi, bugünkü [mahkeme] kararı nedeniyle, bunun gerçekleşmesi çok, çok düşük bir ihtimal” dedi.

Yüksek Mahkeme’nin kararının ardından, duruşma hakimi şimdi Trump’ın başkan sıfatıyla hangi eylemlerin gerçekleştirildiğini belirlemeli, bu da aylar sürebilir. Herhangi bir duruşmanın 5 Kasım seçiminden önce başlaması pek olası değil.

Bu, Donald Trump için büyük bir destek; sosyal medya platformu Truth Social’da söylediği gibi “büyük bir zafer”.

Yüksek Mahkeme, tüm eski başkanların cezai kovuşturmadan kısmi dokunulmazlığa sahip olduğuna karar verdi – tam dokunulmazlık, başkanın resmi görevlerinin bir parçası olarak gerçekleştirdiği eylemler için geçerlidir, ancak özel kapasitede gerçekleştirilen “resmi olmayan eylemler” kapsam dışındadır.

Alt mahkeme hakimi artık cumhurbaşkanının 2020 seçimlerinin sonucunu bozmaya çalıştığı iddiasıyla açılan davada, cumhurbaşkanının davranışlarının hangi yönlerinin cezai kovuşturmayla ilgili olduğuna karar vermek zorunda kalacak.

Yüksek Mahkeme’nin çoğunluk görüşü, Adalet Bakanlığı (DoJ) ile olan etkileşimlerinin kovuşturmadan muaf olduğu yönündeydi.

Trump’ın, delil yetersizliğine rağmen Adalet Bakanlığı yetkililerine seçmen dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma başlatmaları için baskı yaptığı iddiasıyla yargılandığı iddia ediliyor.

Yüksek Mahkeme’deki üç liberal yargıç Pazartesi günkü karara şiddetle karşı çıktı. Yargıç Sonia Sotomayor şunları söyledi: “Başkan artık kanunun üstünde bir kral.”

Demokrat Kongre Üyesi Judy Chu, mahkemenin kararının sonuçlarının çok kapsamlı olacağını söyledi.

“Bir başkan resmi bir sıfatla, bizim uygunsuz ve suç olarak değerlendireceğimiz bir şey yapmak istediğini söylerse, yaptığı eylemlerden muaf tutulabilir” dedi.

Mahkemenin altı-üç kararı, eğer bir dava açılırsa, davanın başlamasını Kasım seçimlerinden çok sonraya erteleyecek.

Karar, Donald Trump’ın Florida’daki evinde bulunan son derece gizli belgelerle ilgili diğer devam eden cezai kovuşturmalar ve eyaletteki dar seçim yenilgisini bozmak için komplo kurmakla suçlandığı Georgia’daki dava için de geçerli olacak.

ABD Yüksek Mahkemesi, kongre baskını ve seçimlere müdahale davasında Trump‘ın “kısmi dokunulmazlığı” olduğuna hükmetti.

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