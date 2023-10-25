Kanada, Gazze için ‘insani ateşkesi’ destekliyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze Şeridi’ne yardım ulaşması için İsrail-Filistin çatışmasında “insani ateşkesi” desteklediklerini bildirdi.

Başkent Ottowa‘da gazetecilere konuşan Trudeau, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin “Şu anda insani ateşkesin gerekliliğine ilişkin birçok konuşma var, bunu Kanada’nın desteklediğini düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Kanada’dan çağrı

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Gazze’ye daha çok insani yardım girişine ve Kanadalıların ülkeden çıkmasına ihtiyacımız var. Bundan dolayı insani ateşkesin değerlendirilmesi çağrısı yapıyoruz.” görüşünü paylaştı.

İsrailli ya da Filistinli fark etmeksizin “sivilin, sivil olduğunu” vurgulayan Joly, tüm sivillerin insani yardım alma hakkı bulunduğunun altını çizdi.

Kanada askeri destek vermeyecek

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Kanada’nın İsrail’e askeri destek vermeyeceğini belirterek, bunun yerine Kanada’nın odak noktasının “insani yardım” olduğuna işaret etti.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında son durum

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırıya başladı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 308’i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 2 bin 360’ı çocuk ve 1292’si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90’ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20’si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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