FBI Başkanı Kash Patel, Charlie Kirk suikasti açıklaması sonrası baskı altında

ABD’de muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün Utah’taki bir üniversitede düzenlediği etkinlik sırasında öldürülmesinden birkaç saat sonra FBI Başkanı Kash Patel, sosyal medyadan “saldırının faili yakalandı” açıklaması yaptı. Ancak kısa süre içinde bu bilginin doğru olmadığı, gözaltına alınan iki kişinin serbest bırakıldığı ve saldırganın hâlâ firarda olduğu ortaya çıktı. Bu yanlış beyan, hem Patel’in hem de FBI’ın güvenilirliğini sarsarken, kurum içindeki çalkantılarla birlikte Patel’i gelecek hafta Kongre’de vereceği ifadeler öncesi ağır bir baskı altına soktu.

Kash Patel’den yanlış açıklama krizi

Patel’in paylaşım yaptığı sırada Utah Valisi Spencer Cox “Saldırgan hâlâ aranıyor” diyerek kamuoyuna zıt açıklamada bulunmuştu. Bu çelişki, soruşturmanın yönetimine dair ciddi soru işaretlerine yol açtı. Ertesi gün düzenlenmesi planlanan basın toplantısı “hızlı gelişmeler” gerekçesiyle ertelendi, Patel ve FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino Utah’a uçtu. Patel’in burada ekiplere, kendisine saldırganın fotoğrafının zamanında gösterilmemesine öfkelenerek tepki gösterdiği öne sürüldü.

FBI içindeki çalkantılar

Patel, sadece bu krizle değil, FBI içinde yaşanan büyük kadro tasfiyesiyle de eleştiriliyor. Ağustos ayında görevden alınan üç üst düzey yetkili, bunun Donald Trump yönetiminden gelen siyasi baskılarla yapıldığını iddia ederek dava açtı. Eski yöneticiler, farklı düşündükleri için tasfiye edildiklerini savunuyor.

Son dönemde FBI’ın 55 bölge ofisinde de üst düzey görev değişiklikleri yaşanırken, bazı ajanlara sızıntı ihtimali gerekçesiyle yalan makinesi testi uygulanması kurumdaki gerginliği artırdı.

Önceliklerde tartışmalı değişim

Patel’in göreve gelmesinin ardından FBI’ın öncelikleri de değişti. Kurum, kamu yolsuzluğu ve istihbarat gibi geleneksel görevlerinden çok sokak suçları, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadeleye yoğunlaştı. Ayrıca, Trump’ın uzun süredir eleştirdiği eski James Comey ve John Brennan gibi isimlerin de içinde olduğu eski Rusya soruşturmasına yönelik yeni bir inceleme başlatıldı.

Bu değişim, bazı eski FBI yetkililerince “kurumun asıl görevlerinden uzaklaşma” olarak değerlendiriliyor. Washington’daki bir federal yolsuzluk biriminin kapatılması da bu eleştirileri güçlendirdi.

Kritik Kongre sınavı

Patel’in önümüzdeki hafta Kongre’de vereceği ifadelerde hem Kirk soruşturmasındaki hatalar hem de kurum içi tasfiyeler hakkında sorgulanması bekleniyor. Demokratlar bu konularda Patel’i sıkıştırmaya hazırlanırken, Cumhuriyetçilerin ise Patel’i savunması veya eleştirileri başka yöne çekmeye çalışması bekleniyor.

Eski FBI yöneticileri, Patel’in bu oturumlarda göstereceği performansın, hem kendi konumunu hem de FBI’ın kamuoyundaki güvenilirliğini belirleyecek bir sınav niteliğinde olduğu görüşünde.

