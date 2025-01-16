İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’dan Ukrayna’ya Destek Ziyareti

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, başbakanlık görevi sırasında ilk kez Ukrayna’yı ziyaret etti. Kiev’e perşembe sabahı ulaşan Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birlikte savaşta hayatını kaybedenler anısına çiçek bıraktı. Ziyaret, İngiltere ile Ukrayna arasında “100 Yıllık Ortaklık” olarak adlandırılan yeni bir ekonomik ve askeri iş birliği anlaşmasının kutlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Sir Keir Starmer: Ukrayna İçin 2025’te En Güçlü Pozisyon

Başbakan Starmer, yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Ukrayna’ya yönelik desteğinin kesintisiz devam edeceğini belirterek, “Bu sadece bugünü değil, önümüzdeki yüzyılı etkileyecek bir yatırım. 2025 yılında Ukrayna’yı en güçlü pozisyonda görmek için çalışacağız” dedi.

Starmer ve Zelenski, Kiev’deki St. Michael Altın Kubbeli Manastırı’nın yanında bulunan ve savaşta hayatını kaybedenlerin anıldığı hatıra duvarına çelenk bıraktı. İngiltere ve Ukrayna’nın ulusal renkleriyle süslenmiş çelenkler, iki liderin katılımıyla duvarın önüne yerleştirildi.

Kiev’de Bombalar Altında Bir Ziyaret

Starmer’ın Kiev ziyareti sırasında şehirde hava saldırısı sirenleri çaldı. Şehrin askeri yönetimi, bu sirenlerin Rusya’dan gelen saldırı tehdidine karşı uyarı niteliğinde olduğunu belirtti. Starmer, bir apartman binasını da ziyaret etti. Bina, yılbaşı günü düzenlenen bir drone saldırısında yıkılmış ve burada yaşayan iki bilim insanı hayatını kaybetmişti. Kiev askeri yönetimi, saldırının Ukrayna halkına yönelik bir tehdit mesajı olduğunu ifade etti.

Ukrayna’ya 15 Milyar Sterlinlik Destek

İngiltere, savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna’ya 12,8 milyar sterlinlik yardımda bulunurken, yıllık 3 milyar sterlin askeri destek sağlama taahhüdünü de sürdürüyor. Ukrayna’ya sağlanan Storm Shadow füzeleri, Rusya’ya yönelik derinlemesine yapılan saldırılarda kullanılmaya devam ediliyor.

“Barış Süreci ve NATO Üyeliği Masada”

Başkan Zelenski, İngiltere’nin Ukrayna için NATO üyeliği sürecinde verdiği desteğin kritik olduğunu söyledi. Ayrıca, olası bir barış sürecinde, cephe hattında görev yapacak barış güçlerinin önemine dikkat çekti. Zelenski, “Bu, İngiltere ile ele alacağımız önemli bir konudur” dedi.

Sir Keir Starmer, Ukrayna ziyareti sırasında bir hastaneyi de ziyaret ederek, savaşta yaralanan askerlerin rehabilitasyon süreçlerini inceledi. İngiliz Kızıl Haçı’nın desteğiyle tedavi gören yaralılar hakkında bilgi alan Starmer, “Bu yaralar, Ukrayna’nın ödediği ağır bedeli bir kez daha hatırlatıyor,” ifadelerini kullandı.

Anlaşma Parlamento’ya Sunulacak

İngiltere ile Ukrayna arasında imzalanan yeni ortaklık anlaşması, önümüzdeki haftalarda İngiliz Parlamentosu’na sunulacak. Starmer, Zelenski’yi daha önce iki kez Londra’da ağırlamış ve daha önce muhalefet lideriyken 2023 yılında Ukrayna’yı ziyaret etmişti.



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