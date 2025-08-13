Eski Güney Kore First Lady’si Kim Keon Hee tutuklandı

Güney Kore, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinin ardından bu kez de eski First Lady Kim Keon Hee’nin tutuklanmasıyla çalkalanıyor. Hakkında hisse senedi manipülasyonu, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil 16 farklı suçlama bulunan Kim, “delil karartma” şüphesiyle çıkarıldığı Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nde tutuklama kararıyla karşılaştı.

Kim Keon Hee hakkında tutuklama kararı

Özel Savcı Min Joong-ki’nin talebi üzerine hakim karşısına çıkan Kim Keon Hee, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek yargı sürecinde iş birliği yaptığını savundu. Sağlık durumunun iyi olmadığını belirterek tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. Ancak mahkeme, “delil karartma” ihtimalini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına hükmetti. Kararın ardından Kim, Seul’ün güneybatısındaki Seul Nambu Gözaltı Merkezi’ne götürüldü ve tek kişilik hücreye yerleştirildi.

Güney Kore tarihinde ilk

Bu gelişmeyle Güney Kore tarihinde ilk kez bir eski devlet başkanı ve eşi aynı anda tutuklu bulunuyor. Yoon Suk Yeol, daha önce ülkeyi siyasi krize sürükleyen sıkıyönetim olaylarının ardından görevden alınmıştı.

Yolsuzluk soruşturması ve açıklamaları

Kim Keon Hee, geçen hafta yapılan savcılık sorgusunda kendisini “halkı endişelendiren bir hiç” olarak tanımlamış, tüm suçlamaları reddetmişti. Soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen suçlamalar arasında büyük çaplı hisse senedi manipülasyonu, seçimlere yasa dışı müdahale ve rüşvet alma iddiaları yer alıyor.

