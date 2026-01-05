Kolombiya Devlet Başkanı Petro’dan Trump’a sert yanıt

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Petro, geçmişte silahlı mücadele içinde yer aldığını hatırlatarak, ülkesinin egemenliğine yönelik tehditler karşısında geri adım atmayacağını vurguladı.

“Silaha yeniden sarılırım” çıkışı

Petro, açıklamasında geçmişine atıfta bulundu ve “Eskiden isyancı olarak silaha sarılmış olan hareketim M-19, halk tarafından seçilen kurucu üyeler listesinde ilk nispi oylamayı kazandı. Diğer güçlerle birlikte, çoğulculuğa ve çeşitliliğe saygı duyarak bir Pakt yaptık. 1989 Barış Paktı’ndan beri bir daha silaha dokunmayacağıma yemin ettim; ancak Vatan için, istemediğim o silahları yeniden kuşanırım” dedi.

Petro’dan uyuşturucuyla mücadele vurgusu

Petro, Kolombiya’da uyuşturucu ile mücadelede attığı adımları da sıraladı. Petro, “Askeri güçlerin başkomutanı olarak dünya tarihindeki en büyük kokain müsadere emrini verdim, koka yaprağı ekiminin büyümesini durdurdum ve koka yetiştiren köylülerin gönüllü olarak ekin değişikliği yapması için büyük bir plan başlattım. Süreç şu an 30.000 hektarlık koka alanına ulaştı ve ekin değişikliği kamu politikası benim önceliğimdir; bu politikayı bizzat yönetiyorum” diye konuştu.

“Kokainin Wall Street’i ele geçirildi”

Petro, önceki hükümetlere de göndermede buludu ve Benim emirlerimle, önceki hükümetlerin büyümesine izin verdiği kokainin ‘Wall Street’i olan El Plateado (Cauca) ele geçirildi. İnsani hukuk kurallarına saygı duyarak ve uyuşturucu kaçakçılığına bağlı silahlı grupların üst düzey komutanlarını etkisiz hale getirerek veya yakalayarak bombalama emirleri verdim” dedi.

“Çocukları kalkan yapıyorlar” uyarısı

Petro, silahlı grupların taktiklerine ilişkin “Onlar ise taktik gereği, liderleri bombalanmasın diye çocukları silah altına alıyorlar. Eğer bu gruplardan tek birini yeterli istihbarat olmadan bombalarsanız, birçok çocuğu öldürürsünüz” dedi.

ABD’ye ve güvenlik güçlerine açık mesaj

Petro, “Kolombiya’nın her bir askerinin şu andan itibaren bir emri vardır: ABD bayrağını Kolombiya bayrağına tercih eden her kolluk kuvveti komutanı; tabanın, birliklerin ve benim emrimle kurumdan derhal ilişiği kesilecektir” diye konuştu.

“Halkın jaguarını serbest bırakırsınız”

Petro, halk desteğine vurgu yaptı ve “Eğer halkımın büyük bir kısmının sevdiği ve saygı duyduğu devlet başkanını tutuklarsanız, halkın jaguarını serbest bırakırsınız” dedi.

“Gayrimeşru değilim” savunması

Kendisine yönelik suçlamalara da yanıt veren Petro, “Gayrimeşru değilim, uyuşturucu kaçakçısı da değilim; tek varlığım hala maaşımla ödemeye devam ettiğim aile evimdir. Banka ekstrelerim yayınlandı. Kimse maaşımdan fazlasını harcadığımı söyleyemedi” dedi.

“İşgalciye ateş açın” talimatı

Petro, “Halktan, devlet başkanını kendisine karşı yapılacak her türlü gayrimeşru şiddet eylemine karşı savunmasını istedim. “Kolluk kuvvetlerine verilen emir; halka ateş açmamak, işgalciye ise ateş açmaktır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.