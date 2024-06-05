Kral Charles’ın portresinin bulunduğu banknotlar dolaşıma girdi

İngiltere Merkez Bankasından (BoE) yapılan açıklamaya göre, Kral Charles’ın portresini taşıyan 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar kullanıma sunuldu.

Kral III. Charles’ın portresini taşıyan yeni banknotlar artık tedavüle girdi, ancak bunların cüzdanlarda yaygın olarak görülmesi biraz zaman alabilir.

Yeni İngiltere Merkez Bankası banknotları, hasar gören banknotların kademeli olarak yerini alacak veya talep arttığında basılacak.

Kral Charles’ın portresinin bulunduğu banknotların yayılımı yavaş olabilir

Kraliçe 2. Elizabeth’in portresinin yer aldığı banknotlar da ödeme aracı olarak kullanılmaya devam edilecek. Yeni banknotlar yıpranmış olanların yerine ve banknotlara olan talepteki genel artışı karşılamak için basılacak. Bu nedenle, Kral Charles’ın portresinin yer aldığı yeni banknotların yayılımının oldukça yavaş olması bekleniyor.

Winston Churchill, Jane Austen, JMW Turner ve Alan Turing’in yer aldığı mevcut polimer Bank of England banknotlarının arka yüzü değişmedi. İskoçya ve Kuzey İrlanda’da yayınlanan notlarda hükümdarın değil başka görsellerin yer aldığı görülüyor.

İlk yeni banknotlar geçen yıl basıldı ve uzun hazırlık süresi, nakit kabul eden otomatik makinelerin yeni tasarımları tanıyacak şekilde güncellenmesine olanak sağladı. Kralın portresi 2013 yılında çekilen bir fotoğrafa dayanmaktadır.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen BoE Başkanı Andrew Bailey, banknotların dolaşıma girmesinden memnun olduklarını belirterek, “Bu tarihi bir an, çünkü banknotlarımızın üzerindeki hükümdarı ilk kez değiştiriyoruz. Nakit paranın pek çok kişi için önemli olduğunu biliyoruz ve halk talep ettiği sürece banknot sağlamaya kararlıyız. Yeni banknotları tedavüle sokmak bu kararlılığın bir göstergesi.” ifadelerini kullandı.



Kanser hastalığıyla mücadele eden İngiltere Kralı 3. Charles, askeri görevini Galler Prensi William’a devretti.

Cumcuma öneriyor: Kral Charles annesinden daha zengin!