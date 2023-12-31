Danimarka Kraliçesi II. Margrethe tahttan çekildi

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe tahtan çekilmek istediğini açıkladı. 52 yıldır tahta bulunan 83 yaşındaki kraliçe, yeni yıl için yaptığı konuşmasında kararını duyurdu. ahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak’ta tahtın yeni sahibinin görevi devralacağını kaydeden 83 yaşındaki Margrethe II, “Şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim. 14 Ocak 2024 tarihinde Danimarka kraliçeliğinden istifa edeceğim. Tahtı oğlum Veliaht Prens Frederik’e bırakıyorum” dedi.

Bu yıl ciddi bir ameliyatı geçiren kraliçenin hastalığı sebebiyle böyle bir karar aldığı ileri sürüldü. Kraliçe, er şeyden önce bu akşam kendisine yıllar boyunca gösterilen sıcaklık ve destek için teşekkür etmek istediğini söyledi. Konuşmasına Gazze ve Ukrayna savaşlarına ilişkin açıklamalarla başlayan 83 yaşındaki II. Margrethe, ardından iklim krizi ve yapay zekaya değindi. Danimarka Krallığı’nın bir parçası olan Faroe Adaları ve Grönland’daki insanlara yapılan selamlamanın ardından, tamamen beklenmedik bir duygu oluştu.

Kraliçe Margrethe kimdir?

Prenses Margrethe, Kopenhag’da Amalienborg Sarayı’dan dünyaya gelmiştir. Babası Prens Frederik annesi Prenses Ingrid’dir. O dönemde Danimarka kralı olan Christian X aynı zamanda İzlanda’nın da kralıydı. Bu yüzden yeni doğan prensese İzlandaca bir isim olan Þórhildur ismini koydu.

Kraliçenin sloganı “Tanrının yardımıyla, halkın sevgisiyle, Danimarka Gücü”dür.

Doğduğunda prensin daha sonradan kral olacak en büyük çocuğu olmasına rağmen monarşinin başına geçilecek gözüyle doğmadı. Ancak Prenses Ingrid’in hiç erkek çocuğu olmaması krallık hakkının Margrethe’nin amcası Prens Knud’a bırakıyordu. Frederik ve kızlarının halk arasındaki popülaritesi, kadının payının Danimarka’da daha göz önüne gelecek olması nedeniyle yapılan değişikliklerin iki meclisten de geçmesinin ardından 1953 yılında kadınların da hanedanın başına geçmesi hakkının verilmesi referanduma götürülerek halkın görüşü soruldu. Meclislerin ve halkın kabulüyle İngiltere’de olduğu gibi Danimarka’da da kadınlar kraliçe olarak başa geçebileceklerdi

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