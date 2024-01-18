Kübalı doktorlar İtalya’da

Koronavirüs pandemisinden bu yana en az 10 bin sağlık çalışanının kamudaki görevlerinden istifa ettiği İtalya’da Kübalı doktorlar görev yapmaya başladı.

Hipokrat’ta yer alan habere göre Aralık ayında İtalya çapında düzenlenen iki grev, ülkenin sağlık sistemini olumsuz etkileyen sayısız sorunu ön plana çıkardı.

Hükümetin emekli aylıklarını düşürme önerilerinin teşvik ettiği 24 saatlik grevler, personel göçünün ortasında zorlu vardiya düzenleri ve düşük ücretler konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Coronavirüs salgınında birçok sağlık çalışanı İtalya’yı terk etti.

2021’den bu yana 11.000’den fazla sağlık çalışanı kamu sisteminden ayrıldı.

Ülke Avrupa’da Kovid-19’un pençesine düştüğü ilk ülke olduğunda İtalyan sağlık görevlileri ön cephedeki kahramanlardı.

Ancak salgın sırasında fazla mesai kurallarını ihlal eden bazı kişilere verilen cezalar, çabalarının ne kadar çabuk unutulduğunun bir yansımasıydı.

Stresli tıp uzmanları artık ya erken emekli oluyor, özel sektöre geçiyor ya da yurtdışında daha iyi fırsatlar arıyor.

İtalya’nın daha yoksul olan güneyinde, kamu sağlık sistemi pandemiden önce yıllarca ihmal edilmişti ve şiddetli maliyet kesintileri düzinelerce hastanenin kapanmasına yol açmıştı.

Mafya ve siyasi yolsuzluk da hizmetlere zarar verdi.

Polistena’nın nüfusu yaklaşık 10 bin.

Ancak bölgede ayakta kalan son hastanelerden biri, komşu kasabalarla birlikte 200 bin kişiye hizmet veriyor.

Küba’ya imdat çağrısı

Sorunu çözmek için Calabria’nın bölgesel hükümeti, çoğunlukla insani felaket zamanlarında hayat kurtarmaya yardımcı olmak üzere tıbbi ekipler göndermesiyle dünya çapında ünlü olan Küba’ya çağrıda bulundu.

Pandemi, normalde refah içinde olan Avrupa ülkelerine, özellikle de Kovid-19’un en ölümcül salgınlarından birini yaşayan kuzey İtalya eyaleti Bergamo’ya ve Andorra’ya ilk misyonların yolunu açtı.

Portekiz de sıkıntılar yaşadıktan sonra yakın zamanda Küba’dan takviye talebinde bulundu.

500 sağlık çalışanı Calabria’da

Küba’dan tüm uzmanlıkları kapsayan yaklaşık 500 sağlık çalışanı şu anda Calabria’daki hastanelere dağılmış durumda.

Küba’nın yardımı başlangıçta İtalyan sağlık çalışanları tarafından şüpheyle karşılandı.

Santa Maria degli Ungheresi hastanesi müdürü Francesca Liotta, birçok çalışanın bu durumdan hoşlanmadığını söylüyor.

Ancak Kübalı sağlık görevlileri İtalyanca dilini öğrenip meslektaşlarını tanıdıkça bu durum değişti ve hastane ekibine yeni bir enerji dalgası geldi.

Emekli olmaya yaklaşan Liotta, “Kariyerime başladığımda hatırladığım türden bir coşkuya sahipler. Her zaman şunu söylüyorum: bize oksijen veriyorlar” diyor.

Guardian, acilen modernizasyona ihtiyaç duyan bir bina olan hastanenin, trafik kazalarındaki artışın ardından acil operasyonlarla meşgul olduğu bir hafta sonu tatilinin ardından Polistena’yı ziyaret etti.

Gazeteye konuşan Kübalı doktorlardan Fonseca, ülkesinin doktorlar üzerinden para kazandığı iddiaları sorulunca şunları söylüyor;

“Bu tamamen yalan. Bunu yapmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Burada olmak istediğimiz için buradayız. Biz de deneyimlerden ders alıyoruz. Bu iki yönlü bir değişim.”

Bugüne kadar Calabria’daki girişimin o kadar etkili olduğu kanıtlandı ki, en az 2025 yılına kadar uzatıldı.

36 yaşındaki Eduardo Gongora acil serviste çalışıyor ve yeni bir yıllık sözleşme imzaladı. “En tatmin edici şey Calabrialı meslektaşlarımızla birlikte çalışmak. Kübalılara benzer bir sıcaklıkları var ve çok misafirperverler” dedi.

Küba’dan gelen sağlık görevlileri de Polistena sakinleri tarafından benzer şekilde benimsendi; boş zamanlarını spor salonuna gitmek, dağlarda yürüyüş yapmak veya karaoke barda stres atmak için kullanıyorlar.

Calabria bölgesinin sağcı başkanı Roberto Occhiuto, Küba’dan takviye kuvvet çağırma fikrini ilk ortaya attığında eleştirildi. Occhiuto “Fakat deney olumluydu. Bunu ben değil, Kübalılarla çalışan İtalyan doktorlar ve Calabria’lı hastalar söylüyor. Küba tıbbının dünyanın en iyilerinden biri olduğunu biliyordum ve bugün beni eleştiren aynı insanlar daha fazla Karayip tıbbı için yaygara koparıyor” ifadelerini kullanıyor.

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