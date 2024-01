Kutup soğukları ABD’yi vurdu! Onlarca kişi öldü

ABD’de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle 12 Ocak’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a yükseldi.

ABD’de soğuk hava can aldı

Kuzey Kutbu soğuk dalgası Amerika Birleşik Devletleri’ni kasıp kavurdu ve farklı eyaletlerde 59 kişinin trajik bir şekilde zamansız ölümüyle sonuçlandı. Tennessee, 19 ölümle en ağır darbeyi aldı. Aşırı hava koşulları, Montana’dan Florida’ya kadar 100 milyondan fazla insanı etkileyen bir dizi kış hava durumu uyarısına yol açtı ve hatta tipik olarak daha sıcak olan güney eyaletleri bile bu durumdan kurtulamadı.

Acımasız soğuk, evsiz nüfusu tehlikeli bir duruma soktu. Isıtma merkezleri talepteki artışı karşılamakta zorlanıyor ve sıcaklıklar düşmeye devam ederken tam kapasiteye ulaşıyor. Nashville Ulaştırma ve Multimodal Altyapı Departmanı, tüm yolların buzlu olarak değerlendirilmesi gerektiğini tavsiye ederek sert bir uyarıda bulundu.

ABD’de soğuk hava etkili olmaya devam edecek

Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan ve karla kaplanan yollarda trafik kazaları yaşandı. Çok sayıda okulda eğitime ara verilirken, havayolu ulaşımında da aksamalar meydana geldi. ABD medyasına göre ülke genelinde 12 Ocak’tan bu yana olumsuz hava hava şartlarına bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a yükseldi. En çok can kaybı 19 ile Tennessee’de kayıtlara geçti. Yerel ve eyalet yetkililerine göre Oregon’da 9, Illinois ve Mississippi’de 6, Washington eyaleti ve Kentucky’de 5, New York eyaletinde 3, Louisiana’da 2, Arkansas, Wisconsin, Wyoming ve New Hampshire’da birer ölüm kaydedildi.

Dondurucu soğukların hafta sonunda etkili olmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulunuldu.