Dünya

Kuveyt’te yangın felaketi: 39 kişi öldü

Kuveyt'in Mankaf bölgesinde çıkan yangında 39 kişi vefat etti.

Aslı12/06/2024
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Kuveyt'in güneyindeki Ahmedi iline bağlı Mankaf bölgesinde çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
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Kuveyt’in güneyindeki Ahmedi iline bağlı Mankaf bölgesinde çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı Adli Kanıtlar Müdürü Tümgeneral Iyd Raşid Uveyhan’ın olaya ilişkin açıklaması Kuveyt Enformasyon Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Kuveyt’te yangın faciası

Kuveyt'te yangın felaketi: 39 kişi öldü

İçişleri Bakanlığına yerel saatle 06.00’da Mangaf bölgesinde yangın çıktığına ilişkin ihbar geldiğini belirten Uveyhan, ekiplerin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Mankaf bölgesindeki iki binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 yaralının da hastaneye sevkedildiğini belirten Uveyhan, yaralılardan 4’ünün müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

Uveyhan, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin 11 kişiyi kurtardığını kaydetti.

Can kayıplarının çoğunun dumandan etkilenme sonucu meydana geldiğini belirten Uveyhan, yangının neden çıktığının araştırıldığını belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise yangının çıktığı iki binada çok sayıda yabancı uyruklu işçinin olduğu ifade edildi.

Tayland‘da 36 yaşındaki bir filin ikiz doğurduğu ve bu durumun nadir yaşandığı bildirildi.

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Aslı12/06/2024
83 1 dakika okuma süresi
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