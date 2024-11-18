Kuzey Avrupa ülkeleri kriz ve savaş için hazırlık rehberlerini güncelledi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası artan güvenlik endişeleri, Kuzey Avrupa ülkelerini harekete geçirdi.

Kuzey Avrupa’da savaş endişesi

İsveç, “Kriz ya da Savaş Gelirse” başlıklı rehber kitapçığını güncelleyerek vatandaşlarına dağıtmaya başladı. 2018’de yayımlanan ilk versiyona göre iki kat genişletilen bu rehber, olası bir savaş veya kriz durumunda temel ihtiyaçları karşılamanın yollarını anlatıyor. Kitapçıkta, gıda stoklama, su depolama ve elektrik kesintilerine karşı önlemler gibi hayati bilgiler yer alıyor.

Finlandiya ise “Olaylara ve Krizlere Hazırlık” başlıklı dijital rehberini yayımladı. Özellikle askeri çatışmalara hazırlık konularına yer verilen rehberde, hükümetin silahlı saldırı durumunda nasıl bir yol izleyeceği açıkça anlatılıyor. Finlandiya’nın güçlü savunma altyapısına dikkat çekilirken, halkın bilinçlendirilmesi için özel bir vurgu yapıldı.

Norveç ise 2,2 milyon haneye dağıttığı broşürlerle, aşırı hava olayları, savaş ve diğer krizler sırasında hayatta kalma stratejileri hakkında bilgi veriyor. Broşürde, konserve yiyecekler, enerji barları ve nükleer tehlikeye karşı iyodin tabletleri önerildi. Norveç hükümeti, bu adımın yalnızca savaş değil, iklim değişikliği kaynaklı doğal afetler için de bir hazırlık niteliği taşıdığını belirtiyor.

Bu rehberler, Kuzey Avrupa ülkelerinin artan küresel tehditlere karşı proaktif bir duruş sergilediğini gösteriyor. Uzmanlar, bu adımların halkı bilinçlendirme ve hazırlıklı olma adına önemli bir farkındalık yarattığına dikkat çekiyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Radyosu’na yaptığı açıklamada, savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ı tebrik eden Zelenski, Ukrayna’nın kendi ürettiği füzelerin testlerine başladığını duyurdu.

Kadıköy Postası öneriyor: Güney Afrika’da Kaçak Madenciler Mahsur: Kurtarma Operasyonu Başladı