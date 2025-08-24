Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye gözdağı

Kuzey Kore yönetimi, geliştirdiği iki yeni hava savunma füzesini lider Kim Jong-Un’un bizzat takip ettiği bir denemeyle test ettiğini açıkladı. Denemelerin “tam başarıyla” tamamlandığını duyuran Pyongyang, füzelerin özellikle insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi farklı hava hedeflerini imha etme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore’den “Üstün muharebe kabiliyeti” vurgusu

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA tarafından yapılan açıklamada, füzelerin “üstün muharebe kabiliyetine” sahip olduğu ve “benzersiz bir teknolojiye dayandığı” belirtildi. Denemeler sırasında elde edilen sonuçların, yeni sistemlerin hızlı müdahale ve yüksek hassasiyetle çalıştığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Tatbikatlara misilleme mesajı

Testlerin, ABD ve Güney Kore’nin bölgede başlattığı geniş çaplı Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı ile aynı döneme denk gelmesi, Pyongyang’ın bu hamleyi açık bir mesaj olarak kurguladığı yorumlarına yol açtı. Kim Jong-Un daha önce tatbikatları “en düşmanca ve kışkırtıcı eylem” olarak nitelendirmişti.

Sınırda gerilim yükseldi

Füze denemelerinin hemen öncesinde Güney Kore ordusu, Kuzey Kore askerlerinin kısa süreliğine askerden arındırılmış bölgeye (DMZ) geçiş yaptığını açıklamış, uyarı atışlarıyla askerleri geri çekmişti. Pyongyang ise bu olayı “bilinçli provokasyon” olarak tanımlayarak Seul’e tepki göstermişti.

Liderler düzeyinde hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore’nin yeni seçilen Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un Washington’da yapacağı zirve öncesinde gerçekleşen bu füze denemesi, dikkatleri yeniden Kore Yarımadası’ndaki gerilime çevirdi. Lee, seçim sürecinde Kuzey ile ilişkileri geliştirme vaadinde bulunmuştu ancak Kim Jong-Un’un yönetimi, şimdilik bu adımları reddediyor.



