Kuzey Kore askerleri yerli halk kılığına girdi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Anatoliy Bargıleviç, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri iş birliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bargıleviç, 11 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya’nın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını ve bir kısmının Ukrayna’ya karşı devam eden savaşta aktif olarak yer aldığını bildirdi.

Kuzey Kore askerleri yerli halk kılığında

Bargıleviç’in açıklamasına göre, Kuzey Koreli askerler, Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinin yerli halkının kılığına girerek hareket ediyor. Bu askerlerin, sahte kimlik belgeleriyle donatıldığı ve operasyonel gizliliği korumak için özel eğitim aldıkları ifade edildi. Bargıleviç, “Bunlar çoğunlukla genel askeri birlikler ve Avrupa tarafında operasyonlar yürütmek üzere eğitilmişler” dedi.

Kuzey Kore’nin katılımı doğrulandı

ABD, Güney Kore ve Ukrayna hükümetlerinden gelen önceki açıklamalar, Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiğine işaret ediyordu. Kursk bölgesinde konuşlanan bu askerlerin, daha önce Rusya-Kuzey Kore askeri iş birliğinin bir parçası olarak savaşa dahil oldukları doğrulanmıştı.

Uluslararası tepki

Bu gelişmeler, uluslararası toplumda endişelere yol açtı. ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker desteği sağlamasını kınadı. Uzmanlar, Kuzey Kore’nin bu hamlesinin hem Asya-Pasifik bölgesinde hem de Avrupa’da güvenlik dengelerini etkileyeceğini savunuyor. Ayrıca, bu iş birliğinin Pyongyang ile Moskova arasında giderek derinleşen bir askeri ittifakın göstergesi olduğu belirtiliyor.

Rusya ve Kuzey Kore ittifakı derinleşiyor

Uzmanlar, Kuzey Kore’nin asker gönderme kararının, Rusya’nın Ukrayna savaşında artan askeri kayıplarını telafi etme çabası olduğunu düşünüyor. Bunun yanı sıra, Kuzey Kore’nin silah üretimi ve askeri kaynaklarıyla Rusya’ya daha fazla destek sağlaması bekleniyor. Bu ittifakın, Ukrayna savaşında yeni bir aşamaya işaret edebileceği öngörülüyor.

Kursk bölgesi neden önemli?

Kursk bölgesi, Ukrayna sınırına yakın olması nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Kuzey Kore askerlerinin burada konuşlandırılması, savaşın ilerleyen dönemlerinde kritik operasyonlarda kullanılabileceklerini gösteriyor.

Gizlilikte ustalık

Bargıleviç, Kuzey Koreli askerlerin sahada oldukça profesyonel bir gizlilik sergilediklerini ve sivil halkla kaynaşarak dikkat çekmemeye özen gösterdiklerini vurguladı. Bu durum, Ukrayna istihbaratını bile yanıltabilecek bir düzeye ulaşıldığını düşündürüyor.

Bu gelişmeler, savaşın seyri açısından büyük bir belirsizlik yaratıyor. Rusya’nın bu tür bir desteği uzun vadede nasıl değerlendireceği ve uluslararası toplumun nasıl bir tepki vereceği yakından takip edilecek.



Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın sabah saatlerinde kıtalararası balistik füze (ICBM) kullanarak Dnipro kentindeki altyapıyı hedef aldığını açıkladı. Hipersonik ve seyir füzeleriyle de saldırılar düzenlendi.

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