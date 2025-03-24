Kuzey Kore’den Dünya Savaşı Uyarısı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore’nin 10-20 Mart tarihleri arasında düzenlediği Özgürlük Kalkanı Tatbikatı, “kışkırtıcı bir nükleer savaş provası” olarak tanımlandı.

Tatbikatın her yıl daha saldırgan hale geldiğini öne süren Pyongyang yönetimi, “Düşmanlarımızın askeri girişimleri tehlikeli boyuta ulaştı” ifadesini kullandı.

Kuzey Kore: ABD Asya-Pasifik’te hakimiyet peşinde

Kuzey Kore, ABD’nin sadece Kore Yarımadası’nda değil, Asya-Pasifik bölgesinin tamamında askeri üstünlük kurmayı hedeflediğini iddia etti.

Açıklamada, tatbikatların bölgede tesadüfi bir kıvılcımın büyük bir çatışmaya dönüşme riskini artırdığına dikkat çekildi.

NATO da hedefte

Kuzey Kore, askeri tatbikatlara NATO ülkelerinin de katıldığını hatırlatarak, “Yaşanacak bir askeri çatışma yalnızca Kore Yarımadası’yla sınırlı kalmaz, bu yeni bir dünya savaşını kaçınılmaz kılar” uyarısında bulundu.

“Savaşın en caydırıcı yolu: Müthiş bir saldırı gücü”

Kuzey Kore yönetimi, savunma kapasitesini artırmaya devam edeceklerini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Kimsenin durduramayacağı müthiş bir saldırı gücüne sahip olmak, savaşı önlemenin ve her türlü tehdidi caydırmanın en kesin yoludur.”

Bu kapsamda, Pyongyang’ın askeri yeteneklerini her kategoride geliştirme kararlılığını sürdüreceği belirtildi.

Tatbikat tansiyonu artırdı

ABD ve Güney Kore, ittifakın ortak savunma kapasitesini geliştirmek amacıyla Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nı gerçekleştirmişti.

Tatbikat kapsamında nükleer silahların etkisiz hale getirilmesi senaryoları da yer aldı. Bu durum Pyongyang’ın sert tepkisini çekmiş ve askeri provokasyon olarak değerlendirilmişti.

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