Kuzey Kore’den üçlü tatbikata sert tepki: Nükleer güçlenme kararlılığı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong, Güney Kore, ABD ve Japonya’nın 3 Kasım’da Kore Yarımadası yakınlarında gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatına sert tepki gösterdi. Kim, bu tatbikatın Kuzey Kore’nin güvenliğini hedef aldığını belirterek, ülkesinin nükleer caydırıcılığını güçlendirme politikasının en doğru ve tek seçenek olduğunu vurguladı.

Savaş provası olarak nitelendirildi

Kim Yo-Jong, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün Kore Yarımadası ve bölgede rakipler arasındaki güç dengesinin bozulması kesinlikle bir savaş anlamına gelmektedir. Ve bu inkar edilemez nesnel bir gerçekliktir” ifadelerini kullandı. ABD ve müttefiklerinin yıl boyunca çok sayıda Kuzey Kore karşıtı askeri toplantı ve tatbikat gerçekleştirdiğini hatırlatan Kim, bu tatbikatları “savaş provası” olarak nitelendirdi ve bölgesel barış ile güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kuzey Kore’den eleştiri

ABD’nin stratejik nükleer varlıklarını Kore Yarımadası ve çevresine konuşlandırmasını eleştiren Kim, “Devletimizin karşı karşıya olduğu kritik güvenlik ortamı, güvenliğimizi ve bölgesel barışı ABD ve müttefiklerinin saldırgan ve maceracı askeri tehditlerine karşı savunmak için yaptığımız stratejik seçimin kaçınılmazlığını açıkça kanıtlamaktadır” dedi.

Mevcut güvenlik ortamının ülkesini askeri yeteneklerini güçlendirmeye mecbur bıraktığını vurgulayan Kim, “Kuzey Kore’nin öz savunma amaçlı nükleer caydırıcılığı güçlendirme politikası, mevcut durum karşısında en doğru, tek ve biricik tercihtir. Bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesine yanıt olarak Jeju Adası’nın doğusunda ortak hava tatbikatı gerçekleştirmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikata ABD’ye ait bir B-1B ağır bombardıman uçağının yanı sıra üç ülkeden savaş uçaklarının katıldığı belirtilmişti.

Kuzey Kore, Japon Denizi’ne doğru çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattı. ABD seçimleri öncesi yapılan bu hamle, Washington ve müttefiklerine yönelik bir uyarı olarak değerlendirildi.

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