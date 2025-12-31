Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, 28-29 Aralık gecesi Novgorod bölgesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi konutuna Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtti.

Putin’in resmi konutuna saldırı vurgusu

Lavrov, söz konusu saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek, Rusya’ya destek ve dayanışma mesajı gönderen yabancı ülkelere teşekkür etti.

Lavrov: Kiev yönetiminin terörist niteliği bir kez daha ortaya çıktı

Açıklamasında Kiev yönetimini sert ifadelerle hedef alan Lavrov, “Kiev’de yasa dışı şekilde iktidarı elinde tutan bir grup bireyin terörist niteliği bu olayla bir kez daha teyit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna’nın geçmişte Rusya’da yolcu trenlerine yönelik bombalı saldırılar, sivil hedeflere yönelik eylemler ile gazeteci, siyasetçi ve kamuoyunda tanınan isimlere yönelik saldırılarla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

AB ve NATO’ya açık mesaj

Lavrov, Rusya–ABD öncülüğündeki çözüm sürecinde Ukrayna için “güvenlik garantileri” talep eden Avrupa Birliği ve NATO ülkelerine de doğrudan soru yöneltti.

Avrupa’nın kimi ve neyi koruduğunu sorgulayan Lavrov, Brüksel, Berlin, Paris ve Londra’nın, uluslararası hukukun temel normlarını ihlal ederek ayakta kalmaya çalışan Kiev yönetimini desteklediğini savundu.

“Avrupa, Rusya’ya karşı saldırı planlarının parçası”

Lavrov açıklamasında, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya verdiği desteğin yalnızca siyasi değil, Rusya’ya karşı yeni saldırı planlarının hayata geçirilmesine yönelik olduğunu ileri sürdü. Moskova’nın bu yaklaşımı kabul etmeyeceğini vurgulayan Lavrov, Batılı ülkelerin tutumunun bölgesel güvenliği daha da zedelediğini ifade etti.

