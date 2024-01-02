Güney Kore’de korkunç olay! Lee Jae-myung boynundan bıçaklandı

Güney Kore’de ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin lideri Lee Jae-myung, Busan kentindeki bir inşaat alanına gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada boynundan bıçaklandı. Lee hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.

Güney Kore’de ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin lideri Lee Jae-myung, liman kenti Busan’ın Gadeok Adası’ndaki yeni havalimanı inşaatına gerçekleştirdiği ziyarette saldırıya uğradı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lee, bu sırada imza alma bahanesiyle kendisine yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından boynundan bıçaklandı. Lee, saldırının ardından bilinci açık bir şekilde önce Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi’ne kaldırılırken, daha sonra helikopterle başkent Seul’deki Seul Ulusal Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı. Boynunda 1 santimetrelik yırtılma meydana geldiği belirtilen 59 yaşındaki Lee’nin acilen ameliyata alındı.

60’lı veya 70’li yaşlarında olduğu ifade edilen şüphelinin saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

Lee Jae-myung’un sağlık durumu nedir?

Ana muhalefetteki Demokrat Parti’nin başkanı 59 yaşındaki Lee , Busan’da acil tedavi gördükten sonra uçakla Seul’deki bir hastaneye kaldırıldı. Lee’nin partisi daha sonra onun iki saatlik ameliyatın ardından Seul Ulusal Üniversite Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü açıklandı. Deneyimli siyaseçinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Lee Jae-myung, başkanlık yarışını az farkla kaybetmişti

Öte yandan Lee, ülkede geçtiğimiz yıl düzenlenen başkanlık seçimlerini görevdeki Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’a karşı yüzde 0,73’lük bir farkla kaybetmişti. Lee’nin 2027’deki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması bekleniyor.

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