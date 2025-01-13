Los Angeles’ı kasıp kavuran yangınlarda ölü sayısı 24’e yükseldi

Los Angeles’ta altıncı gününe giren yıkıcı yangınlarda ölü sayısı 24’e yükselirken, yetkililer Salı günü beklenen tehlikeli rüzgarların yangınları daha da büyütebileceği konusunda uyardı. Şehirdeki toplulukları yerle bir eden yangınlar, binlerce kişiyi evsiz bıraktı ve devasa bir insani kriz yarattı.

Yangınlar Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Palisades Yangını, lüks Brentwood semtine ve yoğun nüfuslu San Fernando Vadisi’ne doğru ilerlerken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları yangının yayılmasını bir nebze yavaşlatmayı başardı. Ancak, meteorologların “yaşamı tehdit edici koşullar” uyarısı yapmasıyla durumun Salı günü daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi’nden Rose Schoenfeld, saatte 110 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarların yangınları güçlendirebileceğini belirtti. Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Anthony Marrone ise yeni gelen su tankerleri ve itfaiyecilerle duruma hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Tahliye Bölgelerinde Kaos

Evlerini terk eden binlerce kişi, tahliye bölgelerinde gergin bir bekleyiş içinde. Yetkililer, rüzgarlar nedeniyle tahliye edilen bölgelerde yaşayanların en erken Perşembe gününe kadar evlerine dönmelerinin mümkün olmadığını açıkladı. Ancak birçok kişi, ilaçlarını veya kıyafetlerini almak için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Şerif Robert Luna, bölgelerdeki tehlikeli koşullar ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları nedeniyle tahliye bölgelerine girişlerin durdurulduğunu söyledi. Cadaver köpekleriyle yapılan aramalarda daha fazla ceset bulunabileceği tahmin ediliyor.

Yağma ve Güvenlik Endişeleri

Yangın bölgelerinde yağma vakaları arttı. Sahte itfaiyeci kıyafetleriyle evlere girerek hırsızlık yapan kişilerin de tutuklandığı bildirildi. Geceleri tahliye bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, ek Ulusal Muhafız desteği talep edildi.

Yangınlar Devasa Boyutlara Ulaştı

Palisades Yangını şu ana kadar 23.700 dönüm (9.500 hektar) alanı kül etti ve yalnızca %11 oranında kontrol altına alınabildi. Öte yandan Altadena’daki 14.000 dönümlük Eaton Yangını’nda kontrol oranı %27’ye çıkarıldı.

Görsel materyallerde yangın sırasında oluşan “ateş hortumları” ve eriyen metallerin akışı gibi ürkütücü sahneler dikkat çekti. Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan ölümler listesinde, Palisades bölgesinde 8, Eaton bölgesinde ise 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Konut Krizi ve Yeniden İnşa Süreci

Tahliye edilenlerin birçoğu, artan kira fiyatları nedeniyle barınma sorunu yaşıyor. Evini kaybeden bir kiracı, “Piyasada binlerce yeni insan var, bu durum hiç iyi değil” diyerek sorununu dile getirdi.

California Valisi Gavin Newsom, yangın sonrası şehirde yeniden yapılanma için “Marshall Planı” benzeri bir kalkınma programı başlatacaklarını duyurdu. Newsom, “Los Angeles 2.0 için bir ekip kurduk,” dedi.

Küresel Destek ve Soruşturma

Meksika ve ABD’nin batı bölgelerinden itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 150 kişilik bir ekip göndermeyi teklif etti. Yangınların neden çıktığını belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İklim değişikliğinin yangınları daha yıkıcı hale getirdiği belirtilirken, yetkililer bu tür felaketlerin gelecekte artabileceğini ifade ediyor.

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