Los Angeles’ta 72 saatte yıllık yağışın yarısı düştü

Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına sistemi ve “atmosferik nehir” yağışları, Los Angeles’ta büyük hasara neden oldu. Yetkililer, kentin yalnızca 72 saat içinde normalde bir yılda aldığı yağış miktarının neredeyse yarısına maruz kaldığını açıkladı. Aşırı yağışlar sel baskınları ve toprak kaymalarını beraberinde getirirken, çok sayıda yerleşim bölgesinde tahliye emirleri devreye alındı.

Los Angeles’ta sel ve toprak kaymaları hayatı felç etti

ABD’nin batı kıyısında etkili olan sağanak yağışlar, özellikle California’nın güney kesimlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Los Angeles ve çevresinde etkili olan rekor düzeydeki fırtına sistemi, yılın başlarında yaşanan orman yangınlarının ardından toparlanmaya çalışan bölgeleri yeniden vurdu. Yetkililer, su baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle riskli alanlarda yaşayanların güvenli bölgelere yönlendirildiğini bildirdi.

Can kaybı 3’e yükseldi

Yetkililerin cuma günü yaptığı açıklamaya göre, California genelinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle en az üç kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin, şiddetli yağmur sırasında seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybeden bir şerif yardımcısı olduğu belirtildi. Diğer can kayıplarının ise ani sel baskınları sırasında meydana geldiği aktarıldı.

Los Angeles’ta yağış 27 santimetreyi buldu

Meteoroloji yetkilileri, birden fazla “atmosferik nehir” sisteminin Güney California ile San Francisco Körfez Bölgesi’ni art arda etkisi altına aldığını açıkladı. Los Angeles İlçesi’nin bazı kesimlerinde yağış miktarının 27 santimetreye kadar ulaştığı, bu durumun çok sayıda yerleşim alanında su baskınlarına yol açtığı kaydedildi.

Olağanüstü hal ilan edildi

California Valisi Gavin Newsom, çarşamba günü Los Angeles ve eyaletteki bazı ilçelerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Newsom, acil durum ekiplerinin sel baskınlarına karşı kurtarma çalışmaları yürüttüğünü, toprak kaymaları ve enkaz nedeniyle kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti.

Yetkililerden uyarı: Risk sürüyor

Yetkililer, yağışların etkisinin kademeli olarak azalmasının beklendiğini ancak toprağın büyük ölçüde suya doymuş olması nedeniyle yeni sel ve heyelan risklerinin devam ettiğini vurguladı. Vatandaşlara, resmi uyarıları yakından takip etmeleri ve tahliye çağrılarına uymaları yönünde uyarıda bulunuldu.

