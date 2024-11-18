İsrail, Lübnan’da Hizbullah medya sözcüsü Mohammed Afif’i hedef aldı

İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah’ın medya sorumlusu Mohammed Afif hayatını kaybetti.

Hizbullah medya sözcüsü öldürüldü

Lübnan’ın devlet haber ajansı, saldırının Ras al-Naba mahallesinde bulunan Lübnan Baas Partisi’nin merkezine yapıldığını bildirdi. Saldırı sonucu, Baas Partisi binası büyük oranda yıkıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dört kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Ancak, hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı.

Hizbullah, saldırıyı akşam saatlerinde doğruladı ve Afif’in ölümünü üzüntüyle kabul etti. Afif, grubun son kalan önemli halk figürlerinden biriydi ve Lübnan’ın güney banliyölerinde düzenlediği basın toplantılarıyla tanınıyordu. Afif, son olarak pazartesi günü Beyrut’un güney banliyölerinde bir basın toplantısına katılmıştı.

Saldırı, İsrail’in Hizbullah’a karşı yürüttüğü daha geniş bir operasyonun parçası olarak görülüyor. İsrail, son birkaç hafta içinde özellikle Beyrut’taki hedeflere yönelik hava saldırılarını artırdı. Ayrıca, bu saldırıdan birkaç saat sonra, Beyrut’un Mar Elias Caddesi’ne yönelik bir diğer hava saldırısında da iki kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişininse yaralandığı bildirildi.

İsrail, son dönemde Hizbullah’a karşı askeri operasyonlarını yoğunlaştırarak, Lübnan’daki militan gruptan gelen tehditlere karşı karşılık veriyor. Bu saldırılar, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e saldırılarının ardından, Lübnan’ın güneyinde ve Beyrut’ta artan çatışmaların bir parçası olarak devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son bir ayda 3.400’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini ve 1.2 milyon kişinin yerinden olduğunu duyurdu. Savaşın daha da tırmanması ve Lübnan’daki sivil kayıpların artması, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.

İsrail savaş uçakları, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine dört hava saldırısı düzenledi; saldırılar öncesinde bölgeye tahliye uyarıları yapıldı.

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