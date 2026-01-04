Maduro mahkemeye çıkıyor! Tarih belli oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından yürütülen operasyon sonrası New York’a sevk edildi. Manhattan’daki ilk gözaltı işlemlerinin ardından çift, Brooklyn’de bulunan New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi’ne götürüldü. ABD basını, Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan’daki federal mahkemede hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi.

Caracas’tan New York’a uzanan operasyon

ABD’li yetkililerin aktardığı bilgilere göre Maduro, Cumartesi sabahı erken saatlerde ABD’ye ait bir helikopterle Caracas’tan alındı. Karayipler’de güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan bir noktada ABD Donanması’na ait USS Iwo Jima gemisine bindirilen Maduro, buradan Küba’daki Guantanamo Körfezi Deniz Üssü’ne götürüldü. Kısa süreli beklemenin ardından New York eyaletinin kuzeyindeki Stewart Air National Guard Base’e sevk edilen Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında helikopterle Manhattan’a getirildi.

DEA merkezinde ilk işlemler

Çift, Manhattan’a ulaştıktan sonra ilk olarak DEA’nın New York genel merkezine götürüldü. Burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. DEA binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, işlemlerin tamamlanmasının ardından Maduro ve eşinin Brooklyn’e sevk edilmesine karar verildi.

Brooklyn’de federal gözetim merkezi

Maduro ve eşi, Manhattan’daki işlemlerin ardından Brooklyn’deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi’ne getirildi. Çiftin ana giriş yerine yan kapıdan merkeze alındığı, çevrede zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahlarla görev yapan güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı görüldü. Basın mensupları ise güvenlik çemberi dışında tutuldu.

Maduro’nun ilk görüntüleri

Maduro’nun ABD’ye getirilişinin ardından Beyaz Saray’a bağlı “Rapid Response 47” adlı resmi sosyal medya hesabından, Maduro’nun polis eşliğinde bir koridorda yürüdüğü anlara ait olduğu belirtilen bir video paylaşıldı. Videoda, yerde “DEA NYD” yazılı mavi halı dikkat çekerken, görüntülerin Manhattan’daki DEA ofisinde çekildiği ifade edildi. Paylaşımda “Suspect walked” (Şüpheli yürüdü) ifadesi yer aldı. Görüntülerde Maduro’nun “Yeni yılınız kutlu olsun” dediği anlar da bulunuyor.

Mahkeme süreci ve siyasi yankılar

ABD basını, Maduro ve eşinin Pazartesi günü New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılacağını aktardı. Suçlamaların kapsamına ilişkin ilk bilgileri ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin sosyal medya üzerinden paylaştığı belirtildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Maduro sonrası Venezuela’da izlenecek yolun ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumuna bağlı olacağını söyledi.

Gözetim merkezi önünde kutlamalar

Maduro ve eşinin Brooklyn’e getirildiği haberinin yayılmasının ardından, gözetim merkezi önünde toplanan bazı gruplar gelişmeyi kutladı. Venezuela bayrakları taşıyan göstericiler, ülkelerinin “diktatörlükten kurtulduğunu” savunarak sloganlar attı. Güvenlik güçleri, olası taşkınlıklara karşı bölgede sıkı önlemler aldı.

