Maduro sonrası Venezuela’da alarm! Silah sesleri ve patlamalar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’ye götürülmesinin ardından başkent Karakas’ta güvenlik alarmı verildi. Hükümetin ana binası olan Palacio de Miraflores yakınlarında silah sesleri ve patlamalar duyulurken, bölgede hava savunma sistemlerinin aktif edildiği bildirildi.

Venezuela’da drone şüphesiyle hava savunması devrede

İlk bilgilere göre, Miraflores çevresinde drone olduğu değerlendirilen cisimlere karşı hava savunma sistemleri kullanıldı. Bu sırada bölgede yoğun ateş açıldığı, güvenlik güçlerinin tam teyakkuz haline geçtiği aktarıldı.

Bakanlıklar tahliye edildi

Yaşanan hareketlilik sonrası kent merkezinde bulunan bazı bakanlık binalarının tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi. Sokak aralarında silahlı askerlerin devriye gezdiği, güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

Sosyal medyada panik görüntüleri

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşların panik içinde binalara sığındığı, sokaklarda silahlı güvenlik güçlerinin konuşlandığı anlar yer aldı. Kent merkezinde trafik ve yaya hareketliliğinin büyük ölçüde durduğu gözlendi.

Hükümetten ilk açıklama

Hükümet kaynakları, yaşananların Karakas semalarında izinsiz uçan drone’larla bağlantılı olduğunu, güvenlik güçlerinin bu nedenle ateş açtığını ve kontrolün kısa sürede sağlandığını bildirdi.

Yemin töreninden saatler sonra yaşandı

Olayların, eski Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in Venezuela’nın yeni Devlet Başkanı olarak yemin etmesinden yalnızca saatler sonra meydana gelmesi dikkat çekti. Rodríguez, göreve başlarken Maduro’nun alıkonulmasını sert sözlerle eleştirmiş, ardından ABD ile çatışma istemediklerini ve diplomatik bir yol izlemeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

