Maduro’nun suçu ne? ABD neden alıkoydu

ABD’nin askeri operasyonuyla alıkonularak ülke dışına çıkarılan Nicolas Maduro’nun hangi suçlamalarla yargılanacağı netleşti. ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan iddianamede, Maduro ve eşi Cilia Flores’in narkoterörizm, kokain kaçakçılığı ve silah suçlarıyla bağlantılı geniş çaplı bir yapılanmanın merkezinde yer aldığı öne sürüldü.

Maduro ve eşine narkoterörizm ve kokain suçlaması

New York’ta görevli savcılar tarafından hazırlanan iddianamede, Maduro’nun “narkoterörizm komplosu” kurduğu ve ABD’ye tonlarca kokain sokulmasına öncülük ettiği iddia edildi. Belgede, Venezuela üzerinden ABD’ye uzanan uyuşturucu trafiğinin yıllar boyunca sistematik şekilde yürütüldüğü savunuldu.

Silah ve ağır mühimmat iddiaları

Maduro’ya yöneltilen suçlamalar yalnızca uyuşturucuyla sınırlı kalmadı. İddianamede, makineli tüfekler ve yıkıcı cihazlara sahip olma ve bu silahları ABD’ye karşı kullanma yönünde komplo kurma suçlamalarına da yer verildi.

Aile üyeleri ve üst düzey isimler dosyada

ABD Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı belgelerde, Maduro’nun oğlu Nicolás Ernesto Maduro, Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, eski bakan Ramón Rodríguez Chacín ve “Tren de Aragua” adlı suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Héctor Rusthenford Guerrero’nun da sanıklar arasında yer aldığı belirtildi.

Karteller ve silahlı gruplarla bağlantı iddiası

İddianamede, Maduro ve yakın çevresinin Kolombiya merkezli silahlı gruplar ile Meksikalı kartellerle bağlantı kurduğu öne sürüldü. Bu işbirlikleri sayesinde uyuşturucu sevkiyatlarının güvence altına alındığı iddia edildi.

“Güneşler Karteli” suçlaması

ABD makamları, Maduro’nun uzun süredir “Güneşler Karteli” olarak adlandırılan suç yapılanmasının lideri olduğunu savunuyor. Bu yapı aracılığıyla devlet kurumlarının uyuşturucu ticareti için kullanıldığı, kamu gücünün kriminal amaçlarla seferber edildiği ileri sürülüyor.

ABD’den sert mesajlar

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşinin ABD mahkemelerinde “Amerikan adaletinin tüm gücüyle” yargılanacağını açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise, “Caracas’ta bir sarayda yaşamanın ABD’deki uyuşturucu suçlarından kaçmaya yetmeyeceğini” söyledi.

Yıllara yayılan bir dosya

İddianamede yer alan suçlamaların, son 25 yılı kapsadığı ve Maduro’nun devlet başkanı olmadan önce de uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edildi. ABD, bu gerekçelerle Maduro’nun alıkonulduğunu ve yargılanacağını savunuyor.

