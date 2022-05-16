McDonalds, Rusya’dan temelli olarak ayrılacağını açıkladı

ABD merkezli fast food zinciri McDonalds, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana yaşanan “insani krizi” ve ülkede “öngörülemeyen çalışma ortamını” gerekçe olarak gösterdi.

Rusya’daki ilk McDonalds şubesi Moskova’da 1990’larda açılmıştı. O dönemde Sovyetler Birliği, ekonomisini Batılı şirketlere yeni açıyordu ve McDonalds gibi bir şirketin ülkeye girişi bu yönde çok önemli bir adımdı. Bugün şirketin Rusya’dan çıkışı da benzer şekilde kayda değer bir olay.

McDonalds, Moskova’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Mart ayında Rusya’daki 850 civarındaki restoranını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Faaliyetlerini askıya aldığı dönemde restoranlarındaki 62 bine yakın çalışanına maaş ödemeyi sürdüreceğini belirtirken şirketin CEO’su Chris Kempczinski, Ukrayna’daki çatışmaların “insanların kelimelerin yetmeyeceği şekilde acı çekmesine yol açtığını” ifade etmişti.

Kaynak: BBC