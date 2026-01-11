Medvedev: Ukrayna’da NATO ve Avrupa askerlerine izin vermeyiz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna savaşıyla ilgili Avrupa ve NATO ülkelerine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Medvedev, Rusya’nın Ukrayna topraklarında herhangi bir Avrupa ya da NATO askeri varlığına izin vermeyeceğini vurguladı.

Medvedev’den Avrupa’ya ağır eleştiri

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa ülkelerinin politikalarını hedef aldı. Açıklamasında, Avrupa yönetimlerinin kıtayı yeni bir savaşın eşiğine sürüklediğini savunan Medvedev, bu yöndeki uyarıların defalarca yapıldığını dile getirdi.

Füze saldırısı görüntülerini paylaştı

Açıklamasına Rus ordusunun Oreşnik orta menzilli balistik füze sistemleriyle Ukrayna’daki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ait görüntüleri de ekleyen Medvedev, bu görüntülerin Rusya’nın kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

“Gerçekle yüzleşin” mesajı

Medvedev paylaşımında, “Avrupa’yı yönetenler Avrupa’da savaş istiyor. Bin kez söylendi. Rusya, Ukrayna’da hiçbir Avrupa ya da NATO birliğine izin vermeyecek. O zaman gerçekle yüzleşelim. İşte alacağınız şey” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Moskova’nın olası bir NATO varlığına karşı askeri seçeneği masada tuttuğu şeklinde yorumlandı.

Gerilim tırmanıyor

Uzmanlara göre Medvedev’in açıklamaları, Ukrayna savaşında Batı’nın rolüne dair Moskova’nın sert tutumunun sürdüğünü gösterirken, Avrupa ve NATO ile Rusya arasındaki gerilimin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine işaret ediyor.

