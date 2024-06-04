Meksika’da kadın belediye başkanı öldürüldü

Meksika’da Claudia Sheinbaum’un ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı seçilmesinden bir gün sonra batıdaki Cotija şehrinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa, silahlı saldırıda öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cotija kentinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa, sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybetti.Yolanda Sánchez Figueroa’ya yönelik silahlı saldırı, Cotija belediye başkanı Michoacán’ın ölümüne yol açtı . İlk raporlar saldırının Javier Mina Caddesi’nde gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Belediye başkanının ölüm onayı Michoacán hükümeti tarafından sosyal ağlar aracılığıyla yayınlandı.

Meksika’da silahlar konuştu

Şu ana kadar belediye başkanına yönelik saldırıyla ilgili herhangi bir tutuklama bildirilmedi ve daha önceki eylemlerde zaten organize suç mağduru olduğu için bu olayların arkasında bir organize suç grubunun olup olmadığı bilinmiyor.

Belediye başkanı daha önce de şiddete maruz kalmıştı

Cotija belediye başkanının , 23 Eylül 2023’te Guadalajara’da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyesi olduğu iddia edilen kişiler tarafından kaçırılmıştı.



Meksika‘nın ilk kadın başkanı Claudia Sheinbaum oldu. Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez yüzde 28,15 ile ikinci, eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez yüzde 10,52 ile üçüncü sırada yer alıyor.

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