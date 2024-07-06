Meksika kıyıları Beryl Kasırgası etkisi altında

Beryl Kasırgası, Karayipler’de yarattığı yıkımın ardından Meksika’nın Yucatán Yarımadası’nı da vurdu ve en az 10 kişinin ölümüne yol açtı.

Cuma günü erken saatlerde ikinci kategori bir kasırga olarak karaya ulaştı ve rüzgarları 175 km/s’ye (108 mil/saat) ulaştı.

Daha sonra tropikal fırtınaya düşürülen fırtınanın hafta sonu Meksika Körfezi üzerinde yeniden yoğunlaşması bekleniyor.

Beryl, Cancún ve Tulum’un turistik noktalarına yoğun yağış getirdi. Büyük bir hasar bildirilmedi ancak şiddetli rüzgarlar ağaçları devirdi ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Beryl Kasırgası elektrik kesintilerine yol oldu

Sivil Savunma Şefi Laura Velazquez, elektrik kesintisi yaşayanlara pazar gününe kadar elektrik verileceğini söyledi.

Tulum sakini Carolina Vazquez, Cuma günü Meksika ordusu tarafından organize edilen bir aşevi sırasında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kesintilerden etkilenenler arasındaydı.

“Küçük evimde bir ağaç devrildi, evin yarısı çatladı, çatı kiremitleri çatladı” dedi.

Yerel bir işletmede çalışan Fernando Trevino, “Değerlendiriyoruz, ancak şu ana kadar uygulanan koruma önlemleri, hazırlıklar vb. açısından her şeyin yolunda olduğu görülüyor.” dedi.

Beryl’in gelişinden önce okullar kapatıldı, otel pencereleri tahtalarla kapatıldı ve depremin en çok etkilediği bölgelere acil barınaklar kuruldu.

Destek sağlamak amacıyla Yucatán Yarımadası’na ordu, hava kuvvetleri ve ulusal muhafızlardan oluşan 8 bini aşkın asker konuşlandırıldı.

Yerel yetkililere göre, otellerden yüzlerce turist tahliye edilirken, kıyı açıklarındaki Holbox Adası’ndan 3 binden fazla turist kaçtı.

300’den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Perşembe günü, Cayman Adaları’nda, özellikle kıyı şeridinde çok sayıda ev ve iş yeri ciddi şekilde hasar gördü ve tüm mahalleler sular altında kaldı.

Beryl Kasırgası, Karayip ülkelerinde büyük yıkıma yol açtıktan sonra Çarşamba günü Jamaika’yı da vurdu .

Kasırgalar yarımadanın yakınlarında sıklıkla meydana gelir ve resmi fırtına sezonu haziran ayından kasım sonuna kadar sürer.

Beryl Kasırgası bundan sonra nereye gidecek?

Fırtınanın Meksika Körfezi’ni geçerek hafta sonu sonuna doğru kuzeydoğu Meksika ve güney Teksas’a doğru ilerlemesi bekleniyor.

Pazar akşamı tekrar karaya ulaştığında fırtınanın güçlenerek tekrar kasırgaya dönüşmesi bekleniyor.

Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletin Körfez kıyısındaki insanlara “Kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için bir acil durum planı yapın” dedi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Kuzey Atlantik’te bu yıl ortalama üç kasırga yerine yedi büyük kasırga görülebileceği uyarısında bulundu.



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